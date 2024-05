Musica. “One more reason”, il nuovo singolo di Lorenzo Bonfanti

Nuovo lavoro per il cantante classe 1992 originario di Rovagnate

“Il brano è un viaggio emotivo attraverso le sfumature dell’esistenza”

LECCO – E’ uscito il nuovo singolo dal titolo “One More Reason” di Lorenzo Bonfanti, classe 1992, originario di Rovagnate e che ha partecipato all’edizione 2023 del programma X Factor Italia. Lorenzo ha una laurea in Batteria e Percussioni Jazz presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, canta, suona chitarra, basso e pianoforte e le sue canzoni sono tutte autoprodotte. Il 15 marzo esce “Alskär” il secondo singolo estratto dal suo album d’esordio.

“Crescere in un luogo dove è difficile sognare un futuro lontano dal ‘vivere quotidiano’ ci rende duri, facili all’idea di lasciare che la vita ci scorra tra la mani senza poterla controllare. Ci rimane solo la domanda: perché rimanere qui e non provare a cambiare le cose? – continua Lorenzo Bonfanti – Il brano è un viaggio emotivo attraverso le sfumature dell’esistenza, con un testo che riflette la lotta tra la comodità della routine e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. L’arrangiamento combina chitarra acustica, basso, Hammond, batteria e banjo, creando un suono avvolgente e coinvolgente”.

Il singolo è stato registrato presso uno studio di Carugo (CO) da Daniele Caldarini insieme ai musicisti Andrea Mentesana (chitarra acustica), Francesco Crippa (basso), Pierluigi Salami (Hammond), Silvio Centamore (batteria) e Andrea Verga (banjo).

Biografia

Autore delle musiche e dei testi degli Shiver Folk, con i quali pubblica tre EP e un disco. Nel 2016 vengono scelti come band da Davide Van de Sfroos per il “Folkcooperatour” concluso allo Stadio Meazza di San Siro. Dal 2022 è seconda voce e batterista della band Mercanti di Liquore.

Da maggio 2023 inizia a pubblicare canzoni a suo nome, dando un’identità artistica come solista a “Lorenzo Bonfanti”. A dicembre 2023 pubblica il suo primo disco come cantautore dal titolo “Amare è così”.