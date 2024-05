Da Pasturo ad Artavaggio passando per l’Alpe di Desio, è tempo di transumanza

Sono circa 120 le mucche dell’azienda agricola Milani Nicola che passeranno l’estate in altura

Nei giorni scorsi gli amici dell’antincendio di Rancio hanno aiutato il giovane allevatore che lavora in montagna

LECCO – E’ tempo di transumanza in Valsassina. Nei giorni scorsi è stata la volta di una settantina di mucche dell’azienda agricola Nicola Milani di Pasturo iniziare il viaggio che, nelle prossime settimane, si concluderà in altura, ai Piani di Artavaggio, dove trascorreranno tutta l’estate.

Un lavoro per nulla semplice che, oltre a richiedere tanta passione, specialmente durante la transumanza necessita di un bel po’ di braccia in più. E così, anche quest’anno, grazie al rapporto di amicizia che li lega, i volontari della squadra antincendio boschivo di Rancio hanno dato una mano al giovane allevatore per la transumanza.

I capi, passando da Cremeno, sono saliti fino all’Alpe di Desio per una prima tappa prima di salire ai pascoli alti: “Siamo saliti con una una settantina di mucche perché il posto è piccolo e non se ne possono tenere di più. Da lì, tra qualche settimana, proseguiremo fino ai Piani di Artavaggio passando dalla Culmine di San Pietro. A queste mucche se ne aggiungeranno ancora una cinquantina che saliranno direttamente”.

Quest’anno la complessa operazione si è svolta con una incognita in più: “Il maltempo effettivamente ci ha messo un po’ in difficoltà, speriamo che andando avanti il meteo si sistemi. Come al solito il mio ringraziamento va ai volontari della squadra antincendio per il prezioso aiuto che mi danno e per l’amicizia”.