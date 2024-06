Merate, Salvioni svela le carte: ecco la Giunta. Marinari vice

A una settimana dalla vittoria elettorale, ufficializzata la composizione della Giunta

Entrano Valeria Marinari, Patrizia Riva, Silvia Sesana, Mattia Muzio e Giampiero Airoldi: primo consiglio martedì 25

MERATE – A una settimana esatta dall’esito delle elezioni amministrative, con la schiacciante vittoria con il 52,7% delle preferenze in una corsa a tre liste, il neo sindaco Mattia Salvioni ha svelato le carte, rendendo noto il nome e le deleghe di chi sarà al suo fianco, in Giunta, nella gestione amministrativa della città di Merate. Il primo cittadino terrà per sé la delega al Bilancio

Il delicato ruolo di vice sindaco è stato attribuito a Valeria Marinari, 49 anni, volto noto in oratorio e in diversi ambiti del sociale. Già consigliere comunale di opposizione con Sei Merate durante il mandato del sindaco Andrea Massironi, Marinari è stata la seconda persona più votata della lista ViviAmo Merate. A lei le deleghe ai Servizi alla Persona,

Politiche per la Famiglia e Giovanili, Servizi Sociali e Pace.

Si occuperà invece di Promozione Culturale e Turistica, Istruzione, Pari Opportunità e Legalità. Patrizia Riva, recordwoman di preferenze alla tornata elettorale da poco andata in soffitta. La battagliera consigliera di Cassina Fra’ Martino si interfaccerà quindi con ambiti e settori in cui si è già fatta conoscere grazie alla preziosa attività svolta nel mondo associativo.

Terza donna in Giunta Silvia Sesana, già assessore allo Sport e Tempo libero, Commercio durante l’amministrazione Massironi. Per lei le deleghe all’Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Transizione Energetica, Rapporti con Enti Parco Regionali e Aree

Naturali Protette, Valorizzazione del Territorio.

Dovrà occuparsi di Lavori Pubblici e Infrastrutture, Patrimonio, Urbanistica ed Edilizia. Mattia Muzio, una laurea in ingegneria edile – Architettura al Politecnico di Milano.

Infine Giampiero Airoldi sarà l’assessore allo Sport, Commercio, Attività Produttive,

Agricoltura, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione.

Ernesto Sellitto sarà invece, come ampiamente previsto, il capogruppo.

Definite anche delle deleghe ai singoli Consiglieri comunali. Franco Tortorella sarà il responsabile del Tavolo Sanità per il supporto sui temi

ospedalieri e di medicina territoriale, progetto Città Sane. Il giovane Alessandro Crippa si occuperà della valorizzazione del Patrimonio Naturalistico mentre Lorenzo Ravasi sarà il referente per i rapporti con il tessuto produttivo e promozione delle attività

sportive. Spazio anche ai giovani con Chiara Consonni, a cui spetterà il miglioramento dei processi interni, innovazione e volontariato e Michele Magrin per la partecipazione giovanile, attrattività del territorio e transizione digitale.

Già fissata la data del Consiglio comunale di insediamento, in programma martedì

25 giugno alle 20.45 presso l’Auditorium Comunale, al fine di favorire la

partecipazione della cittadinanza.

L’intera Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento

all’Amministrazione uscente e al personale degli Uffici comunali per la collaborazione e

la disponibilità nel fornire il supporto necessario ai neoeletti.