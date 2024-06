Mattia Salvioni stravince: è lui il nuovo sindaco di Merate

Merate svolta a sinistra: il giovane candidato a valanga

Grande festa in casa Viviamo Merate per un risultato netto

MERATE – Mattia Salvioni a valanga vince le elezioni con oltre il 50% di voti (tre le liste in corsa). La vittoria, netta e mai in discussione, è arrivata oggi, lunedì, durante le operazioni di scrutinio. Già dalle prime schede blu l’esito è apparso certo con il giovane candidato, 30 anni da compiere a luglio, in corposo vantaggio sul sindaco uscente Massimo Panzeri e sull’ex primo cittadino Dario Perego.

Costantemente in contatto con i suoi consiglieri e rappresentanti di lista, Salvioni ha aspettato che i voti definitivi decretassero che la V di Viviamo diventasse anche quella di Vinciamo a Merate prima di presentarsi ai seggi allestiti nell’ex scuola di via Fratelli Cernuschi per incassare gli abbracci e le strette di mano delle tante persone che aspettavano questo cambio di passo, credendo nel progetto di una nuova Merate.

Una vittoria che, se per certi versi poteva essere già nell’aria (a colpire era stato su tutti la capacità di riempire l’auditorium con la presentazione del programma elettorale), non era di certo attesa con cifre così tonde, con percentuali intorno al 50% in tutte le 15 sezioni elettorali. Dal centro alle frazioni, anche nella “spinosa” Sartirana, il risultato delle urne ha consacrato la voglia di cambiare, relegando al secondo posto, di gran lunga, la maggioranza uscente del sindaco Panzeri e la cosiddetta terza lista, nata intorno al malcontento per la coalizione di “governo”.