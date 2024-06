E’ successo oggi pomeriggio verso le 13.30

Soccorsa in codice giallo

CALOLZIO – Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, per una donna infortunata dopo una caduta su un sentiero in via Erve, a Calolzio.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30. I posto i Vigili del Fuoco con due squadre SAF. Una volta raggiunta, la donna è stata trasportata in codice giallo in Ospedale per le cure del caso. L’intervento è durato circa due ore.