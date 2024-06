Merate: auto esce di strada e ‘vola’ nel piazzale di una ditta

E’ successo questa mattina, lunedì, poco dopo le 9 in via del Calendone

Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia locale di Merate

MERATE – Stava percorrendo via del Calendone in discesa verso Olgiate quando, per cause ancora da appurare, ha perso il controllo dell’auto in curva finendo nei campi ai lati della strada atterrando nel piazzale di una ditta dopo un volo di alcuni metri.

Tragedia sfiorata questa mattina, lunedì, nell’area industriale al confine tra Merate e Olgiate. Fortunatamente la macchina non ha coinvolto nessuno degli operai al lavoro e anche i due ragazzi a bordo se la sono cavata con due codici gialli entrambi.

Sul posto si sono portate due ambulanze e l’automedica, oltre che i Vigili del Fuoco. Gli agenti della Polizia locale di Merate hanno effettuato i rilievi tracciando sull’asfalto i segni della traiettoria effettuata dall’auto, che dopo aver attraversato i campi, è piombata nel piazzale della ditta sottostante.