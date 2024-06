Croce Verde al Nameless: “Il risultato dell’impegno è stato eccellente”

Per il terzo anno consecutivo Croce Verde Bosisio ha prestato assistenza sanitaria al Nameless

Grazie alla collaborazione di Areu e della AAT di Lecco, sono stati oltre 100 i volontari dell’associazione che si sono alternati sulle tre date.

ANNONE – La croce verde ha messo in campo 4 ambulanze a 3 soccorritori, 4 squadre appiedate a 3 soccorritori, 1 caddie, 3 coordinatori, 2 operatori logistici di Protezione Civile, 2 mezzi 4×4 e un furgone a supporto logistico per ognuno dei 3 giorni della manifestazione Nameless Festival andata in scena in località La Poncia ad Annone Brianza.

“Come sempre i nostri volontari si sono impegnati con grande spirito di gruppo e professionalità in un’assistenza lunga, complessa e delicata sia per l’ampia area di svolgimento della manifestazione sia per la necessità di intervento spesso molto rapida e in condizioni non agevoli vista la grande affluenza attorno ai palchi”, dice il Presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi.

“Il risultato dell’impegno è stato ancora una volta eccellente” ha concluso il Presidente dopo la fine del festival.