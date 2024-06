Il Lecco Film Fest diventa grande: una settimana di eventi all’insegna di “Signora Libertà”

Dall’1 al 7 luglio 34 eventi, 16 proiezioni, 43 relatori e giornalisti, 3 percorsi formativi, 1 mostra

Tra i nomi noti Margherita Buy. Don Milani: “Il festival è qualcosa che c’è e che rimane. Dopo l’intuizione iniziale è andato molto oltre”

LECCO – Il Lecco Film Fest cresce e si prepara per quella che è stata definita l’edizione della maturità. I giorni del festival quest’anno salgono a 7, al momento sono 34 gli eventi in programma, 16 proiezioni, 43 relatori e giornalisti, 3 percorsi formativi (Opera Prima, Nuovi Talenti LAB, Cultura è partecipazione), 1 mostra: questi in sintesi i numeri del Lecco Film Fest 2024 in programma dall’1 al 7 luglio.

La presentazione ufficiale di stamattina nella sede di Confindustria Lecco Sondrio è stata anche l’occasione per un saluto e un ringraziamento a monsignor Davide Milani, padre del Lecco Film Fest, che dal 1° settembre lascerà Lecco per un nuovo prestigioso incarico a Roma.

Tema di quest’anno “Signora Libertà”: “Si può declinare in tantissime sfaccettature compresa la libertà di iniziativa, la libertà economica e la libertà di impresa – ha detto il presidente di Confindustria Lecco Sondrio Marco Campanari -. Viviamo in un’epoca dove è sempre più difficile svegliarsi al mattino pensando a cosa si può fare, perché oggi ci svegliamo al mattino pensando a cosa non si può fare”.

Don Davide Milani dopo aver ringraziato tutti per le parole di affetto è entrato nel vivo del Lecco Film Fest: “Lecco è una terra dove si possono fare grandi cose, speravo ai arrivare fino alla fine dei 9 anni di mandato ma dopo soli 6 anni sono stato chiamato per un nuovo incarico – ha detto il prevosto di Lecco -. Il festival è qualcosa che c’è e che rimane. Dopo l’intuizione iniziale è andato molto oltre e non si può prendere il merito di tutto quello che c’è stato dopo quell’intuizione”.

“Siamo nell’edizione della maturità del Lecco Film Fest e parla di una comunità che si fa accogliente con una proposta impegnativa -. L’idea del tema ‘Signora Libertà’ è della curatrice Angela D’Arrigo. Spesso abbiamo un’idea sbagliata di libertà, dove ognuno pensa di fare quello che vuole. L’idea di libertà che proponiamo, invece, è più simile alla tessera di un mosaico che solo dicendo di se stessa in un posto preciso può dire della bellezza. L’idea è dare a ognuno la possibilità di esprimere, come la tessera di un mosaico, il proprio colore e quindi la propria identità”.

L’artista Velasco Vitali ha firmato l’immagine del Lecco Film Festa 2024: “Un asino che vola ha l’immagine dell’impossibile ma è anche un’impossibilità che esiste perché è stata rappresentata – ha concluso don Milani -. L’asino è rappresentato in alto e obbliga a guardare tutti nello stesso punto, in alto”.

La conclusione della presentazione è stata affidata alla curatrice dell’evento Angela D’Arrigo: “Se il Lecco Film Fest è cresciuto è perché, poco a poco, intorno a questa idea si è creata una comunità. I giovani sono sempre più protagonisti e attivi di un festival che è sempre più sentito da tutto il territorio. Tanti i volontari (una settantina) che hanno risposto alla call, a cui si aggiungono i volontari del Nuovo Cinema Aquilone che si impegnano con un orgoglio e una partecipazione commovente”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. La cerimonia di inaugurazione è fissata per martedì 2 luglio nel chiostro della canonica con Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici – Premi Nastri d’Argento. Il 3 luglio alle 18 nell’area aventi di piazza XX Settembre ci sarà la cerimonia di consegna del Premio in ricordo di Plinio Agostoni, già Presidente Confindustria Lecco e Sondrio, al regista Riccardo Milani per il film “Un mondo a parte”. Istituito anche il Premio Lucia che sarà assegnato a Donatella Palermo (produttrice), Barbara Ronchi (attrice), Margherita Buy (regista e attrice) e Alice Rohrwacher (regista).

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL LECCO FILM FEST 2024

QUI LA PRESENTAZIONE DEL LECCO FILM FEST 2024