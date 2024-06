Basket Femminile. Lecco Basket Women, si riparte da coach Canali

“Lavoreremo per crescere e migliorarci” dichiara l’allenatrice

Aggiustamenti nel roster, ufficiale l’addio a Silvia Bassani

LECCO – La Lecco Basket Women ha concluso una stagione ampiamente positiva, terminata ai quarti di finale dei play-off di Serie C. L’ottimo campionato disputato dalla squadra è valso la riconferma a coach Valentina Canali e i complimenti del presidente Paolo Benzoni.

“Voglio complimentarmi con l’allenatrice Valentina, il suo vice Salvatore e con tutta la squadra per il fantastico lavoro svolto. Il grande impegno e la grande passione che hanno messo dall’inizio alla fine è stato qualcosa di veramente straordinario, c’è stata una crescita continua in un ambiente sereno, con tantissima dedizione ed impegno che si sono uniti a tanti momenti di allegria e condivisione, un gruppo davvero fantastico – dichiara il presidente – tutto questo ci ha portati a giocarci gara 3 dei quarti di finale dei play off per la serie B, un grande risultato che ci riempie di orgoglio. Un enorme grazie va anche ai nostri sponsor e a tutti i nostri tantissimi tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine con grande entusiasmo ed un grande tifo, non solo in casa ma anche in trasferta; per noi è stato bellissimo condividere con loro i tanti momenti emozionanti che hanno caratterizzato questa indimenticabile stagione”.

Giustamente soddisfatta l’allenatrice bluceleste. “Sono felice e grata della fiducia rinnovatami dalla società con il presidente Benzoni e sono molto contenta di poter continuare a lavorare con questo gruppo. È stata una stagione entusiasmante, in crescendo, con un gruppo di ragazze piacevole da allenare e con cui è stato bello condividere tempo e fatiche. Siamo partite da zero, con una squadra fortemente rinnovata e un modo di stare in campo completamente da ricostruire e in una sola stagione abbiamo veramente creato tantissimo e le ragazze sono cresciute in modo esponenziale. Sono proprio felice di poter ripartire da qui e con loro”

Per quanto riguarda la squadra della prossima stagione, ci saranno delle modifiche. Out Silvia Bassani – che appenderà le scarpette al chiodo, Donghi, Ciceri e pure Capellini fino a gennaio. Torneranno Alice Cincotto e Alessandra Rota – di rientro da un infortunio – e arriverà la guardia morbegnese Camilla Levi, classe 2004. La società è alla ricerca di un playmaker per supportare Scola e Ratti.

A livello di obiettivi, l’allenatrice bluceleste non si è sbilanciata. “E’ presto per porsi obiettivi, bisogna vedere anche la formula, la composizione dei gironi e tante variabili, il livello del campionato credo potrebbe alzarsi significativamente. Sicuramente lavoreremo con la solita dedizione per crescere e migliorarci stando bene insieme in palestra, e vedremo dove questo ci porterà”.