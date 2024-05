Oggiono, torna la 41^ edizione della Camminata Avis

Si terrà domenica 16 giugno con partenza dalle ore 7.30 alle ore 9

OGGIONO – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Oggiono, in collaborazione con Avis Comunale di Oggiono, gruppo Aido Oggiono e Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese Oggiono e con il patrocinio della città di Oggiono, organizzano nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la 41^ della Camminata Avis aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 16 giugno e la partenza è prevista dall’Oratorio di Oggiono in Via Marconi dalle ore 7.30 alle ore 9.

Il ritrovo è previsto presso l’Oratorio con accessi e parcheggi consigliati da Via Marconi e in Viale Vittoria. Si potranno scegliere tra cinque percorsi (4 km, 7 km, 12 km e 30 km) su strade miste di campagna, boschivo – ondulato. La partenza libera è in programma dalle ore 7.30 alle ore 9 con chiusura dell’evento alle ore 15.

Iscrizioni

Singoli : entro le ore 9 di domenica 16 giugno

: entro le ore 9 di domenica 16 giugno Gruppi: entro le ore 12 di sabato 15 giugno. In fase di iscrizione deve essere anticipata la lista gruppo con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e dei numeri di tessera per i soci Fiasp oppure della data di nascita per i non soci.

Saranno messi a disposizione i seguenti servizi: spogliatoi, docce e deposito borse. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza e i partecipanti, l’evento potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.asdavisoggiono.it