Vela. Ignazio Bonanno su La Superba vince la 23^ Coppa Città di Valmadrera

Gara valida come sesta tappa del Circuito Nazionale classe J24

Il Trofeo Lario Mi Auto è andato a Ruggero Spreafico del Circolo Velico Tivano su Ita 476 Deja vù

VALMADRERA – Ignazio Bonanno, del Gruppo Sportivo Marina Militare, su Ita 416 La Superba, si è aggiudicato la ventitreesima edizione della Coppa Città di Valmadrera, regata velica organizzata dal Circolo Velico Tivano di Valmadrera nel weekend del 25 e 26 maggio, valida come sesta tappa del Circuito Nazionale della classe J24.

L’equipaggio della Marina Militare non ha però sollevato il 13° Trofeo Lario Mi Auto, che premiava l’equipaggio con il risultato complessivo migliore, quindi senza lo scarto della prova peggiore, in quanto avendo dominato tutte e cinque le regate precedenti, già sicuro della vittoria con cinque punti non ha partecipato all’ultima gara. Il premio è così andato a Ruggero Spreafico, del Circolo Velico Tivano su Ita 476 Deja vù, che oltre a piazzarsi al secondo posto in classifica generale con 14 punti, ha messo insieme 18 punti complessivi, contro i 19 di Bonanno. Al terzo posto in classifica con 16 punti il J24 timonato da Federica Cattarozzi della Lega navale di Trento su Ita 432 Kaster, grazie a un percorso molto regolare con un secondo e tre terzi posti parziali. Gli altri equipaggi del Circolo Velico Tivano in classifica: sesto Maura Benfatto su Ita 498 Pilgrim con 26 punti, ottavo Luca Marioni su Ita 243 Ultreja Vilja con 33 punti.

“Tredici imbarcazioni al via nelle due giornate di regate, con condizioni meteo perfette sia il sabato che la domenica, il primo giorno con un vento sui 10-12 nodi da Nord regolare e costante per tutto il pomeriggio tanto da permettere di svolgere le tre prove in programma molto in anticipo sull’orario previsto. Un classico Tivano la domenica, gagliardo quanto basta con punte oltre i 20 nodi soprattutto nel corso della prima prova di giornata iniziata in perfetto orario alle ore 8.30 di mattina. Ottimo il lavoro del Comitato di regata, presieduto dall’ufficiale di regata Enea Beretta e coadiuvato dai giudici Lorenzo Crippa, Laura Lamera e Anita Piva, così come perfetta l’organizzazione del Circolo Velico Tivano che ha permesso di posizionare il campo di regata velocemente e in maniera molto precisa” spiegano i membri del club Circolo Velico Tivano.

“Bonanno, coadiuvato dal suo equipaggio composto da Alfredo Branciforte prodiere, Francesco Picaro alle drizze, Simone Scontrino alle scotte e Alberto D’Obici (che ha sostituito Francesco Domenico Linares della Marina Militare per un’indisposizione di quest’ultimo) centrale, non ha praticamente sbagliato nulla, con manovre perfette in barca e una tattica da vero laghée: cinque su cinque e in testa dalla prima boa di bolina all’arrivo, scartando come detto l’ultima prova non disputata in quanto non più utile per la classifica di tappa del Circuito Nazionale – continuano i membri della club – Spreafico, con il suo equipaggio composto da Marco Belotti, Paolo Giussani, Stefano Mazzoleni e Cristina Scurati, si è aggiudicato anche il Premio Vallespluga, andato al vincitore dell’ultima prova della seconda giornata. Mentre il premio Monolith, a sorteggio, è andato all’equipaggio di La Superba”.

Alle premiazioni è intervenuta anche la vicesindaco di Valmadrera, Raffaella Brioni, che ha colto l’occasione per ringraziare il Circolo Velico Tivano: “Per me è un piacere e un onore essere qui in mezzo a tanti regatanti provenienti da varie regioni d’Italia in quanto il Circolo ci fa fare sempre bella figura” continua Brioni – con le loro capacità e le loro iniziative abbiamo una marcia in più per valorizzare il nostro territorio. Vorrei cogliere l’occasione per ricordare che il Tivano è anche un’associazione generosa, perché sempre disponibile quando abbiamo bisogno. Come la scorsa settimana in occasione dell’evento ‘Portami al lago’ in cui il Circolo è stato parte integrante dell’iniziativa e ha portato in barca gratuitamente ben 190 persone che ne avevano fatto richiesta”.