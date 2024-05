Schianto in moto nella notte all’uscita della SS36 al Bione: grave un 31enne

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 4.45

Il 31enne è ricoverato all’ospedale Manzoni

LECCO – La chiamata al numero unico per le emergenze per la richiesta d’aiuto è arrivata intorno alle 4.45, prima dell’alba di oggi domenica 5 maggio: per un motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi dell’uscita del Bione della Strada Statale 36.

Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e dell’automedica: le condizioni del motociclista di 31 anni sono apparse da subito particolarmente gravi. Con il trasporto, verso il pronto soccorso dell’ospedale Manzoni, in codice rosso.

Sul posto la Polizia stradale di Lecco a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica: dalle prime verifiche parrebbe che il conducente avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in autonomia.