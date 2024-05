150° Cai Lecco. Serata col Soccorso Alpino, dalla nascita della XIX Lariana a oggi

Appuntamento lunedì 6 maggio alle 20.45 in sala don Ticozzi a Lecco

Racconti, filmati e ospiti d’eccezione per ripercorrere la storia e illustrare come opera oggi il Cnsas

LECCO – Elisoccorso, cinofili, forre, droni e interventi in parete. E’ il Soccorso Alpino ad essere sotto i riflettori del prossimo evento in programma per il 150° anniversario Cai Lecco, dal titolo “Dove hai la testa?”: una serata in Sala Ticozzi con racconti, filmati e ospiti d’eccezione per ripercorrere la storia della XIX Delegazione Lariana e illustrare come opera oggi il Cnsas.

Numeri alla mano, i protagonisti della serata mostreranno l’eccezionale lavoro che viene svolto ogni anno dai volontari e spiegheranno gli interventi più frequenti dando suggerimenti su come muoversi in montagna.

“Fu una tragedia a portare alla creazione della centrale operativa del Bione 40 anni fa – racconta Marco Anemoli, Delegato XIX Lariana -. L’incidente aereo dell’ATR42 alla Conca di Crezzo dimostrò la necessità di un coordinamento delle squadre di soccorso: e da lì partiremo per raccontare la nostra storia, pionieristica sotto molti aspetti, e la nostra attività odierna con le tre stazioni della provincia di Lecco: Triangolo Lariano, Lecco e Valsassina/Valvarrone”.

Tra i protagonisti attesi sul palco, oltre ad Anemoli, ci sono Luigino Airoldi, Giuseppe Orlandi “Calumer” e Adelio “Bebo” Fazzini, protagonisti storici degli interventi di soccorso della zona lecchese. Interverranno i tre capistazione Alessandro Spada della Valsassina Valvarrone, Massimo Mazzoleni di Lecco e Luciano Giampà del Triangolo Lariano. E infine approfondiranno alcuni aspetti tecnici Tita Gianola, Guida Alpina e Tecnico Elisoccorso, e il dottor Mario Milani, medico, Direttore nazionale Scuola Medici del Cnsas.

L’appuntamento è per lunedì 6 maggio 2024 alle 20.45 in sala don Ticozzi a Lecco. L’ingresso è libero, come per tutti gli eventi del 150° Cai Lecco.

Prossimi eventi 150° Cai Lecco