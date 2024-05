Corsa in montagna, le Allieve di Cortenova vincono il titolo a Lanzada

Serena Mascheri, Caterina Ciacci e Arianna Buzzoni firmano la bella vittoria ai Campionati Italiani che si sono svolti sabato pomeriggio

Per gli Allievi terzo posto per Premana con Francesco Gianola, Oscar Luigi Pomoni, Ivan Pomoni e Omar Bertoldini

LANZADA – Sabato pomeriggio in festa per Lanzada, prima i piccoli atleti degli Esordienti 5/8/10, successivamente i Ragazzi, tutti in gara per il Campionato Italiano di corsa in montagna individuale e a staffette dai Cadetti fino agli Allievi.

Il Campionato Italiano per Regioni Cadetti/e, vince il Piemonte, secondo posto per la Lombardia

Nelle gare per le Rappresentative per il Campionato per Regioni, il Piemonte con 4 punti (2 atlete) chiude al 1° posto, 2° posto il Veneto con 12 punti e al 3° posto con stessi punti del Toscana, la nostra rappresentativa della Lombardia 4° posto con 12 punti.

Al maschile 5 punti per la Lombardia, 2° per il Piemonte 5 punti anche per loro, al 3° posto il Veneto con 17 punti.

Nella Combinata domina il titolo Italiano con il Piemonte con 9 punti, i bianco verdi della Lombardia al 2° posto con 17 punti, al 3° posto il Veneto con 29 punti, seguono la Toscana con 35 punti, al Trentino con 45 punti, la Valle D’Aosta con 55 punti e la Puglia con 70 punti.

Nelle gare giovanili Esordienti e Ragazzi senza il titolo, oltre 200 atleti

Nelle Esordienti 5 vince Noemi Bellati (Premana), sfiorano il podio Stefano Codega (Premana) 4°, Cristina Gianola (Premana) 4^ per le Esordienti 8.

Tutti gli altri risultati Lecchesi fino ai Ragazzi

Esordienti 5- 5° Khanin Chamlong (Premana).

Esordienti 8- 9^ Sofia Gianola (Premana).

Esordienti 8- 18° Teo Gianola (Premana).

Esordienti 10- 12^ Greta Tagliaferri (Premana), 13^ Chiara Gianola (Premana), 17^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 22^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 23^ Diletta Fazzini (Premana).

Ragazzi-12° Francesco Bellati (Premana), 13° Fabrizio Pomoni (Premana), 17° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 21° Leonardo Rizzi (Premana), 23° Riccardo Fazzini (Premana), 26° Pietro Nicola Gianola (Premana), 38° Giacomo Gianola (Premana).

Dalle Cadette fino agli Allievi, gare per il tricolore con le società vince Cortenova, terzo per Premana

Con 88 punti per il Cs Cortenova vince il titolo per le Allieve, al 2° posto dell’Atletica Pinerolo con 83 punti e al 3° posto la Sa Valchiese con 58 punti, al 13° posto Premana con 28 punti, al 21° posto Gs Virtus Calco con 15 punti.

Per gli Allievi vince Sport Project con 213 punti, al 2° posto Gs Quantin Alpinplus con 163 punti e 3° Premana con 133 punti, al 9° posto Team Pasturo con 74 punti, al 21° Atl Lecco Colombo Costruzioni con 29 punti.

Per le Cadette vince l’Atletica Saluzzo con 140 punti, al 2° posto Atletica Alta Valtellina con 105 punti e al 3° posto Atletica Rebo Gussago con 90 punti, 16° posto Premana con 51 punti, al 24° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 39 punti.

Per i Cadetti per la Polisportiva Albosaggia vince il titolo con 160 punti, al 2° posto il Gs Valgerola Ciapparelli con 116 punti e a chiudere il podio dell’As Atletica Virtus Lucca con 93 punti, 17° posto Cs Cortenova con 50 punti, 24° posto Team Pasturo con 34 punti, 28° posto Premana con 28 punti, 40° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni 3 punti.

Individualmente i migliori nei primi 15, sono state Ilaria Artusi, Serena Mascheri tra le Allieve e Francesco Gianola tra gli Allievi, nei Cadetti Nicola Spano.

La lecchese di Introbio conclude al 7° posto Ilaria Artusi (Bracco Atletica), molto bene le altre ragazze del Cortenova che chiudono 9^ Serena Mascheri, 12^ Caterina Ciacci e 14^ Arianna Buzzoni.

Al maschile 9° posto Francesco Gianola e 15° Oscar Luigi Pomoni (Premana), nei Cadetti chiude 14° posto Nicola Spano (Cs Cortenova).

Tutti gli altri lecchesi dai cadetti fino agli Allievi

Cadette-22^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38^ Carolina Fazzini (Premana), 44^ Giuliana Fazzini (Premana), 51^ Serena Gianola (Premana), 60^ Nina Gianola (Premana).

Cadetti-27° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 46° Oscar Gianola (Premana), 50° Michele Bellati (Premana), 61° Diego Pomoni (Premana), 62° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 64° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 66° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 68° Marco Fazzini (Premana), 71° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 74° Lorenzo Pomoni (Premana), 76° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 80° Enea Negri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 86° Rudi Gianola (Premana), 92° Andrea Malugani (Cs Cortenova).

Allieve-20^ Maria Fazzini (Premana), 26^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), 34^ Arianna Rizzi (Premana).

Allievi-19° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 29° Federico Orlandi (Team Pasturo), 32° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Ivan Pomoni (Premana), 52° Omar Bertoldini (Premana).