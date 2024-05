Bcc Valsassina: approvato il bilancio di esercizio 2023 all’unanimità

Il presidente Combi: “Tra gli obiettivi garantire e coniugare la prossimità con il digitale”

Premiati 7 soci per i 50 anni di fedeltà alla Banca della Valsassina

LECCO – L’Assemblea dei soci della BCC Valsassina, con oltre 297 soci in presenza, ha approvato la proposta di bilancio 2023 all’unanimità. L’assemblea si è svolta venerdì scorso presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco alla presenza dalla direttrice Ivana Ciresa, del presidente Giovanni Combi, del suo vice Davide Rizzi, del notaio Gabriele Minussi e il presidente del collegiale sindacale Francesco Galli.

Passando ai numeri che sono stati presentati venerdì, anche nel 2023 viene confermata l’azione creditizia nei confronti del territorio generando nuovi impieghi per famiglie e PMI per 25 milioni di euro che complessivamente raggiungono i 143 milioni di euro.

Al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali, nonché la coesione sociale, importante è stato il sostegno della Banca a progetti sociali, culturali, sportivi ed educativi, dando attuazione ai principi cooperativi della mutualità. In corso d’anno, infatti, sono stati erogati circa 350 mila euro, e complessivamente 1,3 milioni dal 2019 al 2023.

In continuità con gli esercizi precedenti la Banca, con le sue 13 filiali, 2.940 soci e quasi 13 mila clienti, ha proseguito nel percorso di efficientamento e razionalizzazione finalizzato al rafforzamento organizzativo, economico e patrimoniale, raggiungendo un CET1 del 49,26 % e un patrimonio netto contabile di 66 milioni di euro.

Nel corso dell’esercizio 2023 la Banca ha registrato anche una crescita sul fronte della raccolta complessiva con masse che hanno raggiunto i 686 milioni di euro, ottenendo un incremento del 9,16% sul 2022; nello specifico, l’aumento delle masse è derivato anche dalla buona performance sul fronte della raccolta indiretta pari a 290 milioni di euro che segna una variazione positiva del 21,48% sull’anno precedente.

Confermata anche nel 2023 l’attenta azione di monitoraggio e presidio del rischio da parte della Banca, con un NPL ratio lordo al 3,45% (3,44% nel 2022) e un indice di copertura del credito deteriorato pari all’84%, posizionandosi ben al di sopra della media del sistema bancario.

L’azione di sviluppo e sostegno nei confronti della comunità di riferimento, insieme ad una politica commerciale con una forte caratterizzazione sulla relazione con la clientela e sull’adozione di nuove tecnologie, ha determinato una chiusura di esercizio con un utile superiore ai 7,1 milioni di euro (4,7 milioni nel 2022).

Un bilancio positivo, dunque, che i 430 soci (297 in presenza e 133 per delega) hanno approvato all’unanimità, così come la destinazione dell’utile di oltre 7 milioni di euro, di cui 500 mila euro al fondo beneficenza e mutualità.

Ivana Ciresa, Direttrice Generale di BCC Valsassina, ha spiegato: “Il 2023, nonostante le alte dinamiche inflattive e il conseguente indebolimento dei consumi, ha portato all’erogazione di 25 milioni di euro di nuovi impieghi, a dimostrazione che non è venuta meno la nostra attività di sostegno verso i territori. Il forte legame di fiducia da parte dei Soci e dei Clienti è alla base dell’elevato volume della raccolta complessiva che rispetto al 2022 registra un aumento di oltre 57 milioni di euro confermando il trend di crescita progressiva (+158 milioni di euro rispetto al 2019)”.

Quindi la direttrice Ciresa ha aggiunto: “Il percorso di efficientamento intrapreso e una politica di prudente gestione dei rischi connessi all’attività bancaria hanno consentito la realizzazione di un risultato economico importante che va ad elevare ulteriormente la solida patrimonializzazione della Banca. Per rispondere alle mutate esigenze della clientela in termini di assistenza e consulenza, prosegue il nostro impegno verso l’adozione di nuove tecnologie che arricchiscano l’esperienza dei servizi bancari, caratterizzando allo stesso tempo la consulenza del modello distributivo. L’attenzione verso i fattori ESG riguarderà tutte le politiche e i processi aziendali della nostra Banca”.

Nel suo intervento, il presidente Giovanni Combi ha sottolineato come il cambio generazionale all’interno della banca stessa ha portato all’ingresso di nuovi assunti, alcuni dei quali provenienti da altri Istituti: “Una contaminazione che porterà risvolti positivi”. Cambiamenti che hanno riguardato anche l’operatività come ha sottolineato lo stesso Combi: “Più dell’80% delle operazioni bancarie oggi vengono effettuate o via web o via App, il digitale ha preso piede in maniera violenta”.

Digitale sì, ma anche presenza sul territorio, come sempre il presidente Combi ha evidenziato: “La nostra banca è una banca solida, con una patrimonializzazione eccellente se confrontata a quelle di altre banche, ed è profittevole. Ma il nuovo contesto ci sta portando ad affrontare nuove sfide che sono sì opportunità ma allo stesso tempo anche fonti di problemi. Uno dei nostri obiettivi sarà quello di garantire e coniugare la prossimità con il digitale. Il rapporto con la banca sta cambiando in maniera radicale e le BCC sono le uniche banche che non si stanno ritirando dai territori, anzi. Tuttavia, dovremo modulare in modo diverso la nostra presenta, attraverso logiche diverse rispetto a quelle del passato. Infine, ma non da ultimo, dobbiamo puntare sui giovani che lavorano quasi esclusivamente sul digitale, per questo motivo dobbiamo trovare il modo di coinvolgerli e di sfruttare i benefici che i giovani possono portare alla nostra banca”.

Quindi, il presidente ha concluso: “Non vi nascondo una punta di orgoglio per i risultati di quest’anno perchè è vero che il contesto ci ha favorito, ma il lavoro svolto negli anni passati ci ha permesso di cogliere le occasioni e di far emergere quanto di buono fatto in precedenza”.

Nella seduta di venerdì, si è provveduto anche al rinnovo delle cariche per il prossimo triennio con una sola lista candidata: quella uscente. Lista che è stata riconferma all’unanimità e composta da: Giovanni Combi, Davide Rizzi, Michele Benedetti, Giovanni Gianola, Elena Invernizzi, Flavio Scaioli, new entry Domenico Ceppi, Simone Galperti e Sara Pelucchi che hanno sostituito Giuseppe Monticelli, Francesco Migliore e Carla Paroli.

Consegnato infine il premio fedeltà a 7 soci che hanno raggiunto i 50 anni di adesione alla Banca della Valsassina, ad essere premiati sono stati: Isidoro Todeschini, Giorgio Goretti, Pietro Fazzini, Nazzaro Bertoldini, Nicola Bertoldini, Mario Bertoldini e Lucia Gianola.