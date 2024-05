‘Uniti nel rischio’, esercitazione anche per la Protezione Civile di Civate

Testato il Piano di Emergenza Locale

CIVATE – Anche il Gruppo Comunale Protezione Civile Civate ha partecipato alla maxi esercitazione “Uniti nel rischio 2024” in scena in questo fine settimana su tutto il nostro territorio, organizzata dal Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile (CCV) in collaborazione con la Provincia di Lecco, con l’obiettivo di testare la risposta e la capacità operativa del sistema.

Durante la mattina di sabato una decina di volontari hanno operato sullo scenario organizzato dalla P.C. di Abbadia Lariana. Mentre, nel pomeriggio, sul territorio di Civate sono stati organizzati svariati scenari dove, i volontari giunti da varie parti della provincia, hanno effettuato missioni sul campo andando a testare e ad attuare il Piano di Emergenza locale.

I volontari hanno provveduto al taglio di alcune piante cadute nell’alveo del fiume Toscio, all’evacuazione di una famiglia e alla bonifica della loro abitazione allagata, al rafforzamento degli argini del fiume, al monitoraggio di una frana. Per continuare poi con il censimento di alcune vie del paese, con la messa in sicurezza e il ripristino di vie con tegole e alberi caduti a terra, con il monitoraggio del lago. Grazie al supporto di Colonna Mobile è stato possibile reperire la tenda che ha permesso di allestire l’Area ricovero nel Parco giochi di Tozio.

Fondamentale è stato anche il coordinamento delle varie operazioni, presso la sede del Gruppo è stato allestito il Campo base da cui la coordinatrice Martina Rosa coadiuvata da un uomo di Colonna Mobile ha gestito le missioni. Oltre alla coordinatrice e all’uomo di Colonna Mobile presso il campo base hanno operato tutto il pomeriggio le volontarie che hanno gestito la segreteria, l’uomo radio che teneva i contatti con la sala comando posta a Valgreghentino, un rappresentate del Comune per la parte tecnica, il Vicesindaco ed il Sindaco.