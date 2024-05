Varese, uccide il suocero e ferisce gravemente l’ex moglie

VARESE – Ha aggredito la ex moglie 37enne e il padre di 71 con un coltello, ferendo gravemente lei e uccidendo lui. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì, a Varese, in manette per omicidio un uomo di 40 anni, fermato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

L’allarme è scattato poco prima delle 13, in posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso oltre che la Polizia.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi in gravi condizioni: la donna è stata ferita al volto mentre il padre al volto e ad una mano. Il 71enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato d’urgenza in ospedale con manovre di rianimazione in corso: purtroppo l’uomo è morto poco dopo il ricovero in Ospedale.

Sul luogo dell’aggressione si è portata anche una donna, madre e moglie degli aggrediti, soccorsa in codice verde per un malore.

Come detto, il 40enne è stato arrestato dalla Polizia.