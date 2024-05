Quattro escursionisti bloccati nel Canale Ovest in Grignone, lungo intervento dei soccorritori

Le operazioni, ostacolate dal maltempo in quota, si sono concluse in tarda serata

In vetta al Grignone anche i tecnici del Soccorso Alpino

PASTURO – Intervento di soccorso particolarmente impegnativo nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, per recuperare quattro escursionisti rimasti bloccati nel Canalone Ovest, in vetta al Grignone.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, in volo si è inizialmente alzato un elicottero AW 139 ‘Drago 141’ dei Vigili del Fuoco. Nonostante le avverse condizioni meteo, i soccorritori hanno compiuto una manovra complessa per calare un elisoccorritore sulla verticale dei quattro escursionisti. Purtroppo, a causa di un improvviso e repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, le operazioni sono state sospese, lasciando i cinque uomini intrappolati sopra un costone roccioso.

Nel frattempo a valle si sono preparati per l’intervento gli uomini del Soccorso Alpino delle stazioni di Lecco e della Valsassina: 7 tecnici sono stati portati in quota tramite l’elisoccorso di Bergamo e sbarcati al Bivacco Merlin, dal quale sono poi saliti in Brioschi per iniziare le operazioni di discesa nel Canale Ovest e il recupero degli escursionisti bloccati.

Dopo circa tre ore l’aeromobile dei Vigili del Fuoco è riuscito, dopo alcuni tentativi, a raggiungere i quattro escursionisti e l’elisoccorritore isolati e a riportarli a valle incolumi. I tecnici del Soccorso Alpino sono invece scesi a piedi dal Grignone. L’intervento si è concluso in tarda serata.