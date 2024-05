Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Basket Femminile Milano

Il match di domenica finisce 62 a 47

“Un’ultima partita della stagione giocata con poche ambizioni e motivazioni da entrambe le squadre dal punto di vista del risultato”

VALMADRERA – La Dogava Vecchia Starlight Valmadrera, domenica è stata impegnata sul campo del Basket Femminile Milano nell’ultima partita stagionale del campionato di Serie B di basket femminile. Il match si è concluso 62 a 47.

“Un’ultima partita della stagione, sinceramente giocata con poche ambizioni e motivazioni da entrambe le squadre dal punto di vista del risultato, anche se abbiamo prodotto una buona prestazioni per tre quarti di partita. Risultato per noi ininfluente visto che già da tempo la classifica ci diceva, retrocessione diretta – continua il coach Zucchi – Un’amara sentenza per Valma, e che personalmente, mi dà molto dispiacere. Dopo tre anni di campionati di livello scendere di categoria seppur con tutte le attenuanti, e non ultima la formula di quest’anno, non fa certo piacere. Ma grazie alla società, al mio staff, ed alle buone sensazioni avute quest’anno, ed intento rimarcare con questo ‘progetto verde’, bisogna saper resettare e ripartire ancora con più entusiasmo ed energia. Ed è quello che faremo già da questa settimana convocando una ad una le ragazze, chiedendo loro chi vorrà andare avanti su questa ‘linea’ e chi rinuncerà”.

“La nostra ‘mission’ sarà quella di proseguire sulla strada giovane, rinforzando il gruppo con elementi che abbiano le stesse skills di entusiasmo, ambizione e miglioramento individuale. Oltre ad aggregare 2/3 senior esperte così come era l’intento inizialmente. Stando alla finestra per approfittare di un eventuale ripescaggio. Maggio e Giugno saranno impiegati per sondare il ‘mercato’ e per lavorare individualmente sulle carenze riscontrate. Le difficoltà di quest’anno che si sono palesate all’inizio, soprattutto dal punto di vista mentale, caratteriale e della conoscenza del gioco non dovranno più essere un freno a partire già da settembre. A giorni parteciperemo ad un mini torneo con l’intento di valutare nuovi arrivi e consolidare il gruppo in prospettiva futura” conclude così il coach.

BASKET FEMMINILE MILANO 62 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47

Parziali: 15-16, 17-11, 11-16, 19-4

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 4, Orsanigo 7, Spreafico 5, Levi 1, Vergani, Benedini, Galli 2, Lisoni 10, Merli 10, Russo 8, Fioritti, Natoli.