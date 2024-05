Dervio, la lista a sostegno di Luisa Ongaro: “Passione e trasparenza per il nostro paese”

La lista Chiaramente Dervio scende in campo, ecco i componenti

“Siamo guidati da un principio di chiarezza e trasparenza che verrà nei confronti dei cittadini”

DERVIO – Come già annunciato, la sfida elettorale a Dervio sarà tra Luisa Ongaro (Chiaramemente Dervio) e il sindaco uscente Stefano Cassinelli (Dervio Viva). La candidata sindaco è sostenuta da una nuova civica lanciata per le elezioni, composta da 5 donne e 5 uomini “uniti dall’amore per il proprio paese”.

La lista a sostegno di Ongaro si è presentata ieri, domenica: “Siamo persone di età e competenze diversificate e complete, senza interessi personali, ma tutte e tutti guidati dal principio di chiarezza e trasparenza da parte dell’amministrazione che verrà nei confronti dei propri cittadini. Ed è con verità, legalità, comunicazione e tanta passione che la lista Chiaramente Dervio si presenterà alle prossime elezioni del 8 e 9 Giugno”.

Di seguito i componenti della lista: Luisa Ongaro (di anni 52), Stefania Abbiati (di anni 39), Giovanna Acquistapace (Giannina) (di anni 67), Veronica Albarelli (di anni 25), Manuela Casola (di anni 56), Flavio Cipelli (di anni 35), Felice De Angelis (di anni 56), Luigi Giordano (di anni 54), Davide Mevi (di anni 56), Sara Pandiani (di anni 29) e Michele Rusconi (di anni 38).