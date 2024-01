Carnevalone di Lecco: via libera alla sfilata, confermata l’edizione 2024

Grazie a una forte sinergia è stata verificata la fattibilità della sfilata in concomitanza con la partita del Lecco

Dal comune 20mila euro di contributo agli organizzatori di LTM

LECCO – Confermata l’edizione 2024 del Carnevale Lecchese: la Giunta Comunale ha deliberato l’erogazione di 20.000 euro quale contributo a favore dell’associazione LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni. L’importo era già previsto nel bilancio approvato lo scorso 8 gennaio, a distanza di dieci giorni la Giunta ha invece definito il partner, confermando la formula degli scorsi anni, dopo aver verificato in modo trasparente che non ci fossero altri soggetti interessati a organizzare l’evento.

La manifestazione viene peraltro sostenuta con un incremento di 4.000 euro rispetto al 2023, a cui si aggiunge il fondamentale lavoro di affiancamento a cura degli uffici comunali, in particolare della Polizia Locale. Parallelamente è stato portato avanti il dialogo istituzionale tra Comune, Prefettura e Questura per verificare la fattibilità della sfilata di sabato 17 febbraio alla luce della concomitanza con la partita casalinga della Calcio Lecco.

“Grazie a una forte sinergia tra Comune e Forze dell’Ordine abbiamo individuato una soluzione condivisa – ha sottolineato la Vicesindaco Simona Piazza – che consentirà alla città, nel giro di poche ore, di vivere due eventi con un grande afflusso di persone. Era importante garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni e l’impegno congiunto consentirà di vivere una giornata che vogliamo sia di festa per tutti, a partire dalle famiglie e dai più piccoli. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura di Lecco e alla Polizia Locale“.

“Ringraziamo il presidente di LTM Giuseppe Fusi per essersi attivato con grande lucidità e concretezza per portare avanti questo importante momento di festa – conclude Giovanni Cattaneo, Assessore all’Attrattività territoriale – con un programma che vedrà coinvolte le diverse fasce d’età nel corso della settimana di Carnevale per poi concludersi con la sfilata e la festa serale in piazza Garibaldi. Grazie ai volontari delle parrocchie e dei gruppi più attivi sul territorio che in questi giorni sono andati avanti a testa bassa nella preparazione del loro carro: in tanti ci hanno contattato per confermare la loro disponibilità e l’entusiasmo con cui si preparano a colorare le vie della città. Senza di loro non ci sarebbe il Carnevale”.

