Erasmus days 2021 online sui canali dell’Informagiovani Lecco

Durante la 5^ edizione di Erasmus Days

In arrivo tre giorni di iniziative dedicate al Programma Erasmus+

LECCO – Il 14, 15 e 16 ottobre l’Informagiovani del Comune di Lecco promuove tre giorni di iniziative online dedicate al programma Erasmus+ nell’ambio della 5^ edizione di Erasmus Days, un evento che coinvolge e unisce i paesi di tutta Europa partecipanti al programma, un’importante occasione per incontrarsi, conoscere e condividere esperienze di Erasmus+.

Ricco il programma: giovedì 14 si parlerà di “Studiare in Europa” con, alle 12, una video testimonianza che verrà postata in Facebook, in cui Sara, collaboratrice delle conversazioni in lingua inglese dell’Informagiovani, racconterà la sua esperienza di studio a Manchester. Alle 13 toccherà a Laura, operatrice di Europe Direct Lombardia, che porterà la sua duplice esperienza di studio a Londra, mentre alle 14 è previsto un collegamento con la classe 3^ del Collegio Volta, che presenterà un quiz attraverso Instagram stories relativo al tema del rapporto tra giovani e istituzioni europee, su cui la classe ha lavorato alla fine dello scorso anno scolastico.

Alle 15.30 in programma focus sul 4° anno scolastico all’estero dedicato ai ragazzi delle classi 3^ degli istituti superiori con la presenza di due enti locali, che offrono supporto organizzativo nella ricerca e nell’organizzazione dell’esperienza di studio all’estero: l’associazione Intercultura onlus e l’agenzia IH Team Lingue. Per partecipare in presenza è necessario iscriversi al form disponibile a questo collegamento. Resterà possibile partecipare all’incontro interagendo con la diretta Instagram.

La seconda giornata, venerdì 15, verterà sul “Lavorare in Europa”. Alle 12, verrà promosso sempre attraverso un post di Facebook, da YouTube, la video intervista a CIMEA, Centro Informazioni Mobilità e Equivalenze Accademiche, per parlare di come scegliere l’università estera, mentre alle 13 toccherà a Pietro Regazzoni, Consigliere comunale di Lecco, che condividerà la sua esperienza di studio e di tirocinio in Portogallo ed in Belgio. Sabato 16 si parlerà infine di “Fare un’esperienza di volontario in Europa”: alle 12 Silvia Rapizza del CVS di Milano spiegherà il funzionamento dei progetti di volontariato europei promossi dal Corpo Europeo di Solidarietà, mentre alle 13 Lisa, studentessa di 17 anni, condividerà la sua esperienza di volontariato in Germania.

“I giovani sono il motore e il futuro della nostra città – spiega l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante -, queste iniziative offrono loro la possibilità di conoscere nuove opportunità ed esperienze utili ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze e a formarsi come uomini e donne di domani. Tornare a viaggiare e a conoscere nuove culture, nuove modalità, nuovi approcci rappresenta un valore aggiunto che dobbiamo impegnarci a promuovere per invogliare i nostri giovani a tornare, disegnando prospettive di crescita e sviluppo. In questo ambito, chiave è il lavoro dell’Informagiovani del Comune di Lecco, che ringrazio per l’impegno costante, che anche in questo caso restituisce un programma molto dettagliato e capace di raccontare e coinvolgere numerosi soggetti. Invito i giovani lecchesi a partecipare agli incontri per scoprire le offerte a loro disposizione, prendere contatti e confrontarsi liberamente con gli organizzatori dell’evento e con il team del servizio giovani”.

In ognuna di queste giornate, alle 10 sul profilo Instagram dell’Informagiovani, saranno postati dei quiz a tema che prevedono per i vincitori alcuni premi da ritirare presso l’Informagiovani. Maggiori informazioni nella sezione Informagiovani del Comune di Lecco, sulla pagina Facebook (Informagiovani Lecco), sul profilo Instagram (informagiovani_lecco), all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341 493790.