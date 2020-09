Estate già dimenticata, pioggia in città e neve sulle cime

In Alta Valtellina neve sopra i 1800 metri, fiocchi anche Bormio

LECCO – Il maltempo previsto è arrivato puntuale. E se nel lecchese ha portato piogge intense e vento forte, su alcune montagne è arrivata persino la neve, come in alta Valtellina ma anche sul Grignone. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, a Bormio sono scesi fiocchi di neve e sopra i 1800 m sono scesi anche copiosi se si considera il periodo. Completamente bianca, come dimostra la foto scattata oggi, la strada che porta a Bormio 2000 (foto).

Spolverata anche sul Grignone con qualche fiocco che colorato di bianco la parete Fasana.

Una brusca interruzione della bella stagione (l’Estate è terminata solo pochi giorni fa) con un improvviso assaggio dell’inverno. Giù le temperature, scese di parecchi gradi, e persino le comparsa della neve che ha “imbiancato l’orizzonte dei lecchesi”.

Se è vero il detto popolare: “Quand el fioca sö la föja, de fiucà al ga mia vöja” (quando nevica sulla foglia, di nevicare non ha voglia) per gli amanti degli sci e per gli addetti ai lavori non resta che incrociare le dita.