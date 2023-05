I bambini dell’asilo Gli Aquiloni in visita ai “nonni” del Pime di Rancio

Giornata speciale grazie all’incontro con i padri della Casa di Cura del Pime

“Davvero una splendida mattinata di grande ricchezza per tutti!”

LECCO – Una giornata speciale, quella di giovedì, per i bambini della scuola dell’infanzia Gli Aquiloni di Lecco che sono andati alla scoperta degli spazi verdi attorno alla scuola e, in particolare, sono stati accolti dai Padri della Casa di Cura del Pime di Rancio.

“‘Ma che bello questo posto!’ è stato lo slogan che ha contraddistinto quest’anno e l’abbiamo sperimentato esplorando il loro magnifico parco della casa: grandi alberi, tanto verde curato, aiuole accoglienti, persino un asinello in alto alla collina – hanno raccontato le insegnanti -. Ma la cosa più bella è stato l’incontro con gli anziani Padri che da parecchi anni non ricevevano più visite a causa della pandemia: i bambini e le bambine gentili e sorridenti con i nuovi grandi amici, i nonni che ci aspettavano frementi di vedere visi gioiosi, voci squillanti, corse libere nel grande giardino. Davvero una splendida mattinata di grande ricchezza per tutti!”