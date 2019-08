La nuova edizione di Bonacina Express si tinge di… giallo

Assassinio sul Bonacina Express, pronti a giocare?

Appuntamento domenica 1 settembre all’oratorio del rione

LECCO – Domenica 1 settembre, nel contesto della Festa della Comunità di Bonacina (29 agosto – 5 settembre), torna Bonacina Express che, ormai alla quarta edizione, rinnova la sua formula per tingersi a sorpresa di giallo!

Diventa infatti quest’anno Assassinio sul Bonacina Express, un’intrigante versione mistery del gioco a squadre che si svolge per le vie del rione lecchese, rivolto a gruppi di amici e famiglie che abbiano voglia di divertirsi all’aria aperta e di diventare per un pomeriggio i personaggi della detective story più vulcanica dell’estate!

Sono richiesti scarpe comode, uno smartphone e mente brillante per salire a bordo di un elegante treno immaginario nel suo lussuoso viaggio inaugurale, funestato purtroppo da un lugubre delitto… chi sarà il colpevole? Prove mentali, deposizioni da confrontare e indizi da raccogliere serviranno ai partecipanti per arrivare, tappa dopo tappa, alla giusta soluzione, prima che il treno giunga a destinazione.

Per garantirsi il prezzo speciale di 6 euro sarà necessario preiscriversi entro le ore 14 di sabato 31 agosto sul sito o via email, mentre il giorno della gara sarà possibile iscriversi di persona al prezzo pieno di 8 euro. Nell’iscrizione (da un minimo di 2 a un massimo di 6 componenti per squadra) sono compresi un sacco gara e un ricco aperitivo offerto dalla Festa della Comunità di Bonacina.

Il ritrovo (per iscrizioni e completamento delle preiscrizioni) è fissato alle ore 14 presso l’oratorio (via Galileo Galilei, 32). In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla domenica successiva. Per maggiori informazioni e per scoprire il regolamento dettagliato visitate il sito www.bonacinaexpress.it o seguite le pagine Facebook (Bonacina Express) e Instagram (bonacina_express) ufficiali dedicate all’evento.