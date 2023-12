Lecco. Alla Piccola inaugurato l’Albero della Sicurezza sul Lavoro di Anmil

Raddoppiati i morti sul lavoro in provincia rispetto al 2022, calano (-21,8%) gli infortuni denunciati

Gianfranco Longhi: “Dati allarmanti. Bisogna lavorare sin dalla scuola su prevenzione e sicurezza”

LECCO – Una semplice ma importante iniziativa quella organizzata dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco, con l’Efes Lecco Sondrio e con la ditta che si sta occupando della riqualificazione della Piccola.

Una serie di caschetti di diverso colore appesi sui ponteggi del cantiere della Piccola a formare la sagoma di un albero di Natale per ricordare a tutti quando sia importante la sicurezza sul lavoro e quando sia importante fare cultura sin dalle scuole per debellare una piaga che, a livello nazionale, miete tre vittime al giorno.

Nella mattinata di oggi, sabato 16 dicembre, alla presenza del presidente Anmil Lecco Gianfranco Longhi, dei consiglieri Bruno Rota e Fabrizio Ferraioli, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e di un rappresentante dell’impresa incaricata dei lavori alla Piccola, è stato inaugurato il particolare albero di Natale.

“Abbiamo accolto volentieri l’iniziativa di Anmil realizzando quest’albero di Natale su un cantiere attivo in città e ringraziamo l’impresa che si occupa dei lavori per la disponibilità – ha detto il sindaco Gattinoni -. Il messaggio è quello di una sensibilizzazione sempre maggiore sugli incidenti e morti sul lavoro e ci è sembrato giusto sottolinearlo in questo particolare momento dell’anno”.

Il presidente di Anmil Lecco Gianfranco Longhi si è soffermato sui dati: “I numeri sono allarmanti: anche se Lecco è una provincia abbastanza attenta, a livello nazionale si contano tre morti al giorno. Un dato drammatico. Questo albero è nato per ricordare chi è morto o ha avuto una mutilazione, cito soltanto l’ultimo morto sul lavoro lecchese, Luciano Beretta, (morto nel giorno della 73^ giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro) per ricordare anche tutti gli altri sperando che sia stato l’ultimo”.

E poi un appello alla sensibilizzazione e alla prevenzione: “Dalle scuole i ragazzi devono uscire formati sulla questione sicurezza per portare nelle aziende, oltre al bagaglio tecnico, anche un bagaglio culturale sulla sicurezza sul lavoro. Quello della sicurezza, purtroppo, è un problema a volte dimenticato. Ringraziamo tutti per averci dato la disponibilità di allestire quest’albero che porta con sé un importante messaggio”.

Anche il rappresentante dell’impresa che sta eseguendo i lavori alla Piccola ha confermato l’importanza di focalizzarsi sulla sicurezza nei cantieri, da qui l’adesione con la realizzazione materiale della piccola opera d’arte.

Nel confronto del periodo gennaio-ottobre tra il 2022 e il 2023 in provincia di Lecco si rivela un aumento del doppio degli infortuni mortali sul lavoro che sono passati da 3 a 6, mentre c’è stato un calo del 21,8% degli infortuni totali denunciati passati da 3.787 del 2022 ai 2.961 del 2023. Le malattie professionali denunciate, invece, hanno subito un incremento del 15,7% passando da 83 nel 2022 a 96 nel 2023.

