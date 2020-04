Lecco. La discarica riapre ma solo per lo smaltimento del verde

Da settimana prossima sarà possibile conferire il verde in discarica, presto i dettagli dell’accesso per i cittadini

L’assessore all’Ambiente Dossi: “Andiamo incontro alle tante richieste dei cittadini ma chiediamo buonsenso”

LECCO – Dalla prossima settimana il centro di raccolta rifiuti di Lecco riaprirà al pubblico per consentire lo smaltimento del verde. Lo conferma il Comune, in queste ore è al lavoro con Silea per definire tutti i dettagli della riapertura che, come sottolineato, sarà limitata solo al conferimento del verde e non di altri rifiuti.

“Nei prossimi giorni tutti i dettagli saranno disponibili sul sito del Comune di Lecco – ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente Alessio Dossi – abbiamo avuto tante richieste da parte dei cittadini e abbiamo deciso di lavorare nella direzione di riapertura almeno per il conferimento del verde che, sappiamo, è soggetto ad un deperimento che può causare disagio”.

“Ovviamente, chiediamo buonsenso da parte di tutti – ha detto l’assessore – raccomandiamo di recarsi in discarica con razionalità e di evitare di approfittare di questa parziale riapertura del centro raccolta per fare lavori in giardino non necessari o rinviabili. L’emergenza non è finita e vanno evitate situazioni di assembramento”.

L’ingresso in discarica sarà sempre contingentato e sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine). “Stiamo pensando di suddividere gli accessi per giorni e lettere alfabetiche, nei prossimi giorni condivideremo tutti i dettagli” ha concluso Dossi.