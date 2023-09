Lecco ospita la VI Conferenza italiana delle Fondazioni di Comunità

Un’importante occasione di incontro per le fondazioni di comunità attive sul territorio nazionale

“Dibattiti, incontri, conversazioni, lavori di confronto sui processi comunitari, il tutto in un clima di amicizia e collaborazione”

LECCO – L’edizione annuale della Conferenza nazionale delle Fondazioni di Comunità, promossa da Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti filantropici (Assifero), sarà ospitata quest’anno a Lecco dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, in partnership con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. L’appuntamento, che si terrà nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 settembre, costituisce un’importante occasione di incontro per le fondazioni di comunità attive sul territorio nazionale e vedrà presenti oltre 100 rappresentanti di fondazioni che si confronteranno sulle evoluzioni dell’azione filantropica, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile.

La Conferenza si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di capacity building e advocacy promosso da Assifero per promuovere scambi e connessioni, per costruire una comunità di pratica e per informare rispetto ad alcune opportunità europee. La Conferenza è realizzata grazie al supporto di Fondazione Cariplo. I lavori durante il giorno si terranno presso il Politecnico di Lecco, ma non mancheranno site visit nei due territori alla scoperta di luoghi, progetti e iniziative di rilevanza socio-culturale promossi e sostenuti dalle due comunitarie. In particolare, per il territorio di Lecco sono state organizzate visite a Cascina don Guanella di Valmadrera e pizzeria “Fiore Cucina in libertà” di Lecco.

“Siamo molto contenti di ospitare le fondazioni comunitarie di Assifero – dichiara Maria Grazia Nasazzi, Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese -. Lecco per due giorni respirerà un’aria diversa, un’aria di comunità attraverso le molteplici fondazioni comunitarie italiane. Una finestra aperta non solo sul Paese, ma attraverso Assifero anche sull’Europa. Dibattiti, incontri, conversazioni, lavori di confronto sui processi comunitari, il tutto in un clima di amicizia e collaborazione per condividere le diverse realtà nate dalla creatività del nostro Paese. Lecco e la Fondazione comunitaria vi aspettano!”