Lecco. Più di un incidente al giorno. Corso Martiri la strada più pericolosa

Sono stati 412 i sinistri stradali registrati nel 2022 dalla Polizia Locale di Lecco

La ‘classifica’ delle strade più pericolose in città. Oltre trenta i pedoni investiti ma risultano meno feriti che in passato

LECCO – Complessivamente sono stati 412 i sinistri stradali rilevati in città lo scorso anno dalla Polizia Locale di Lecco: un dato che segna, rispetto al 2021 (quando erano stati 401) un piccolo aumento dei sinistri e una diminuzione invece in confronto al 2019 (423 sinistri), anno sicuramente più attendibile e non coinvolto dagli strascichi legati al Covid che hanno interessato la vita quotidiana, viabilità compresa.

E’ quanto emerge dal bilancio dell’attività del Corpo della Polizia Locale di Lecco presentato oggi (a breve l’articolo). “In media si verifica in città più di un incidente al giorno – sottolinea la comandante Monica Porta – fortunatamente, rispetto al 2019, abbiamo avuto sinistri meno gravi, che hanno riguardato più danni a cose anziché a persone”.

Gli incidenti con feriti sono stati 151 (di cui 6 in prognosi riservata) contro i 170 del 2019, mentre i sinistri stradali senza feriti sono stati 260 (erano 249 nel 2019). Purtroppo lo scorso anno si è registrato anche un incidente mortale, tre anni fa erano state invece quattro le vittime sulla strada e una nel 2021.

“Nella maggior parte dei casi, la causa dell’incidente è la perdita di controllo del veicolo, il cambio di direzione di marcia, una mancata precedenza – spiega la comandante – Si sono verificati 34 investimenti di pedone, sono tantissimi e la maggior parte dei casi si tratta di persone che attraversavano sulle strisce”.

Molte anche le omissioni di soccorso, otto contro le tre rilevate nel 2021, e per l’individuazione dei responsabili un grande aiuto è fornito dalle telecamere che monitorano le vie cittadine.

La strada più pericolosa per numero di incidenti è Corso Martiri della Liberazione con venti sinistri registrati nel 2021.

Segue Corso Carlo Alberto (19), Corso Emanuele Filiberto (15), Corso Promessi Sposi (13), Lungolario Isonzo (13), Via Amendola (12), via Leonardo Da Vinci (12), Via XX Febbraio (12), Viale Monte Grappa (11), via Belfiore (11), via Adda (9), Viale della Costituzione (9).

Per la gran parte, i mezzi coinvolti sono autoveicoli (518), molte meno le moto (81), i mezzi pesanti (72), i ciclomotori (36) e le biciclette (16).

Maggio è il mese più ‘caldo’ per incidentalità con 42 sinistri registrati seguono febbraio (42), giugno (39) e luglio (38).