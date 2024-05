Lecco: un torneo di burraco a sostegno di Autismo Lecco

Appuntamento al salottone Arcobaleno venerdì 10 maggio

Il torneo di burraco è promosso per raccogliere fondi in favore di Autismo Lecco

LECCO – Un torneo di burraco per raccogliere fondi in favore di Autismo Lecco, associazione di genitori di persone con spettro autistico.

L’appuntamento con la solidarietà andrà in scena venerdì 10 maggio al salottone Arcobaleno di San Giovanni. L’accreditamento è previsto per le 20.30 con inizio della sfida… all’ultima carta a partire dalle 20.45. Per gustare meglio la serata è previsto un delizioso buffet.

E’ prevista una quota minima di partecipazione fissata in 15 euro, così da fornire un concreto sostegno alla realizzazione dei progetti dell’associazione Autismo Lecco a favore dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Per adesioni è possibile contattare Simona al 339 3550712 oppure mandare una mail a simona.riccioli@alice.it