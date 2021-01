Lombardia, Fontana: “Tra stasera e domani mattina presenteremo il ricorso”

Il presidente della Regione contro la zona rossa

“Il Governo avrebbe dovuto dare maggior peso al parametro dell’incidenza”

LECCO – “Abbiamo predisposto il ricorso che tra stasera e domani mattina verrà materialmente presentato al Tar del Lazio”. Il presidente della regione Attilio Fontana nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, lunedì, ha annunciato il ricorso. I vertici della regione non condividono la decisione sull’inserimento nella zona rossa: “Si impugna nella parte in cui vengono dettati i criteri per la classificazione delle regioni per l’inserimento nelle diverse zone facendo riferimento agli scenari e ai livelli di rischio anziché al parametro dell’incidenza”.

Secondo Fontana il Governo avrebbe dovuto dare maggior peso al parametro dell’incidenza: “Il parametro dell’Rt invece ha una prevalenza rispetto agli altri parametri. Sono assolutamente convinto che l’applicazione più coerente e corretta dei parametri dovrà condurre chi si trovi in zona rossa in zona arancione. Fondamentale è l’importanza del parametro dell’incidenza rispetto all’Rt”.