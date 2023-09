Navigazione Lago di Como, attivo il servizio di prenotazione mezzi rapidi per gli abbonati

Il nuovo servizio sarà operativo da oggi, domenica

Il Direttore Oteri: “Miglioriamo sempre più la fruibilità del servizio di prenotazione online”

LECCO – Record di passeggeri trasportati dalla flotta della Navigazione Lago di Como, tantissimi i turisti che ogni giorno e, ormai in ogni stagione, utilizzano i servizi di trasporto della Navigazione Lago di Como.

Numeri elevati ai quali si aggiungono i passeggeri pendolari che fruiscono del servizio rapido con continuità per motivi di lavoro e studio. La Navigazione Laghi per migliorare la qualità dell’accesso al servizio ha attuato un primo intervento ad inizio estate a Como con l’istituzione di una corsia preferenziale per agevolare l’imbarco degli abbonati.

Da oggi, 17 settembre, sarà inoltre disponibile un nuovo servizio riservato al segmento dei passeggeri pendolari territoriali: abbonati mensili ed annuali avranno la possibilità di prenotare il proprio posto sulle corse dei mezzi rapidi. Accedendo al link https://www.navigazionelaghi.it/biglietti-e-orari-lago-di-como/prenotazione-serviziorapido/, sarà possibile selezionare l’orario della corsa SR sulla quale si intende effettuare la prenotazione del posto e procedere attraverso la procedura di login, accessibile mediante inserimento del n° di abbonamento, nome, cognome ed email. In base alla portata complessiva della nave ed alle tipologie di abbonamenti emessi, è stata effettuata un’analisi per individuare un numero contingentato di posti da mettere a disposizione per la prenotazione e garantire così anche ad altri utenti la possibilità di fruire del servizio. Sarà inoltre possibile riservare il proprio posto a bordo fino alle ore 24 del giorno antecedente. Effettuata la prenotazione, l’abbonato riceverà una mail di conferma che dovrà presentare – insieme al proprio abbonamento – al momento dell’imbarco.

“Con il sostegno del Governo ci siamo prontamente attivati per dare una risposta al territorio – ha affermato Nicola Oteri, Direttore di Esercizio del Lago di Como – abbiamo messo in campo risorse economiche ed ogni sforzo organizzativo per poter avviare il servizio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Domenica daremo avvio alla fase 1 che monitoreremo con attenzione per valutare ogni azione utile a migliorare sempre più la fruibilità del servizio di prenotazione online. Seguirà poi un ulteriore sviluppo software con un’area dedicata a utenti abbonati all’interno della quale raggruppare lo storico ordini ed ogni altra funzionalità utile. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale di esercizio e del settore amministrativo che in questi mesi ha lavorato e continua a dare il massimo per consentire alla Navigazione Lago di Como di programmare ed erogare un servizio indispensabile per il territorio, nonché di testare e sviluppare nuove opportunità da mettere a disposizione dei nostri utenti”.