Pubblicata la classifica di Italia Oggi sulla Qualità della vita

Lecco perde alcune posizioni dal 26° al 32° posto in classifica

LECCO – Passo indietro per Lecco nella classifica sulla Qualità della Vita redatta da Italia Oggi e realizzata insieme all’Università la Sapienza: il capoluogo manzoniano scende dal 26esimo posto della precedente classifica all’attuale 32esimo posto.

Decisamente peggio fa Como che dal 17esimo posto del 2020 fa un balzo oltre la metà della classifica finendo al 62esimo posto.

Tra le città che hanno perso maggiori posizioni ci sono anche L’Aquila, Belluno, Udine, Varese, Rovigo, Prato, Benevento, Fermo, Rieti e Nuoro mentre le grandi città del nord scalano la classifica con il primo posto di Parma che guadagna oltre 39 posizioni sul 2020.

Anche Torino, Milano, Trieste, Bologna e Firenze fanno bene e si collocano nella prima parte della classifica.

Il motivo di questi scostamenti è legato non solo all’emergenza Covid e come è stata affrontata ma anche ad una novità nel metodo dell’analisi, con un minor peso attribuito alla categoria ‘popolazione’ rispetto agli altri anni, ridimensionata con un peso uguale o di poco superiore alle altre prese in esame (Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito)