A Lecco torna la seconda edizione della “Scuola Genitori” ideata dal Centro Psico Pedagogico

L’iniziativa è promossa dal Collegio Volta patrocinata dal comune di Lecco

LECCO – Per il secondo anno fa tappa a Lecco un’iniziativa tanto innovativa quanto in grado di riscuotere consensi e apprezzamenti.

Per il primo anno patrocinata dal Comune di Lecco, che ha svolto un ruolo chiave, attraverso il suo settore istruzione, ospitando gli incontri delle prime fasi organizzative, alla realizzazione di questa seconda edizione della “Scuola Genitori” hanno partecipato attivamente anche i comitati genitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lecco.

L’iniziativa è promossa dal Collegio Internazionale Arcivescovile Volta di Lecco.

La Scuola Genitori ideata dal CPP Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti è dedicata a genitori, educatori e insegnanti e propone una serie di incontri il cui obiettivo è fornire gli strumenti necessari ad affrontare in maniera efficace le mutevoli dinamiche e i nuovi scenari in cui si trovano a crescere i ragazzi di oggi nella dimensione familiare, scolastica e nei rapporti tra pari.

Quest’anno verranno toccati in particolar modo il tema dell’approccio alle nuove tecnologie, che sarà affrontato già a partire dal primo incontro con il fondatore della scuola, il professor Daniele Novara.

Un altro tema rilevante sarà quello dei rapporti tra scuola e famiglia, che verrà trattato dalla pedagogista Laura Beltrami.

A seguire l’attenzione tonerà sulla “gestione dell’ansia materna” nel contesto delle dinamiche familiari con la formatrice Lorella Boccalini.

Altra importante novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di tre laboratori dedicati ai genitori, guidati dalla formatrice e councelor Laura Petrini, che approfondiranno in maniera attiva i temi dei tre incontri.

L’assessore comunale Clara Fusi

“La società è in continuo mutamento – sottolinea l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi – e i genitori si sentono spesso impreparati alle nuove sfide educative. Questo progetto, che ha già fatto lo scorso anno tappa a Lecco, è stato molto partecipato e apprezzato perché va nella direzione di fornire ai i genitori gli strumenti per comprendere meglio i fenomeni di questo tempo e acquisire competenze preziose, quest’anno anche attraverso le esercitazioni pratiche dei laboratori a tema”.

Iniziativa promossa dal Collegio Volta

L’iniziativa Scuola Genitori è promossa e coordinata dal Collegio Internazionale Arcivescovile A. Volta con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, il Comitato Genitori della scuola G. Carducci, il Comitato Genitori “Vivacemente” della scuola S. Stefano, il Comitato Genitori GE.CO. della scuola A. Nava, l’associazione Scuola Famiglia della scuola Don G. Ticozzi, l’associazione Scuol@mica Lecco3 dell’istituto comprensivo A. Stoppani.

Programma degli incontri e dei laboratori

Venerdì 22 febbraio: “Nuove tecnologie” con il pedagogista Daniele Novara

Giovedì 28 febbraio: Laboratorio per i genitori con la formatrice e counselor Laura Petrini

Venerdì 15 marzo: “Rapporto Scuola Famiglia” con la pedagogista Laura Beltrami

Giovedì 21 marzo: Laboratorio per i genitori con la formatrice e counselor Laura Petrini

Mercoledì 3 aprile: “Gestione ansia materna” con la formatrice e counselor Lorella Boccalini

Giovedì 11 aprile: Laboratorio per i genitori con la formatrice e counselor Laura Petrini

I laboratori sono un’occasione per incontrarsi in gruppo e confrontarsi sulle tematiche emerse durante le serate della Scuola Genitori.

Dove si svolgeranno incontri e laboratori

Gli incontri si svolgeranno presso il teatro Cenacolo Francescano, in piazzale dei Cappuccini 3 a Lecco, dalle 20.30 alle 22.30, mentre i laboratori si terranno presso la sede centrale del Collegio A. Volta in via Cairoli 77 a Lecco. La partecipazione agli incontri è gratuita, mentre i laboratori hanno un costo di 30,00 euro a partecipante e sono a numero chiuso (massimo 25 persone). Per informazioni e iscrizioni: segreteria@collegiovolta.it – 0341 363096.