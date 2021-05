Anche quest’anno la gente ha potuto vedere lo spettacolare fiume bianco transitare a Lecco

Tre diverse greggi partite nei giorni scorsi dalla pianura in marcia per raggiungere gli alpeggi

LECCO – Le vie di Lecco hanno visto, ancora una volta, il lento passaggio della transumanza. A partire dalle prime ore di questa mattina, domenica 16 maggio, tre diverse greggi partite nei giorni scorsi dalla pianura, dopo aver trascorso la notte nella zona di San Michele di Galbiate, si sono messe in marcia facendo il loro ingresso in città dal Ponte Vecchio.

Oltre 3000 pecore hanno attraversato le vie di Lecco, dal lago attraverso le vie Amendola, Largo Caleotto, Tonale, Don Luigi Monza, Valsecchi hanno raggiunto la località Cereda per prendere la strada che porta a Montalbano e quindi a Ballabio. Una volta raggiunta la Valsassina il lungo fiume di pecore tornerà a dividersi per raggiungere gli alpeggi dove trascorreranno l’estate tra la Valsassina, i Piani di Artavaggio e la zona dei Laghi Gemelli in Val Brembana.

In molti, soprattutto bambini, di buon mattino, si sono alzati per non perdere questa spettacolo dalle origini antichissime, pratica pastorale che l’Unesco, ha riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un lungo e lento cammino, che ogni anno scandisce il ritmo delle stagioni e dove a dettare i tempi è ancora la natura…