Da domani, lunedì, al via con la terza dose per 100 persone immunocompromesse

Intanto la nostra provincia supera la soglia del 90% della popolazione vaccinata

LECCO – Terza dose: si parte domani, lunedì 20 settembre, con le prime somministrazioni al Palataurus di Lecco. Sono 100 le persone immunocompromesse, (50 trapiantati e 50 pazienti oncologici) che riceveranno la dose addizionale di virus, meglio nota come terza dose.

La circolare del 14 settembre pubblicata dal Ministero della Salute prevede infatti la distinzione tra le dosi addizionali e quelle booster: le prime, riservate a soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici, sono considerate come parte di un ciclo vaccinale primario al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria mentre le seconde, le dosi booster, sono da somministrare almeno dopo sei mesi dall’ultima dose al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria e sono riservate a popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale (come gli over 80 e gli ospiti delle Rsa), o per esposizione professionale (come gli operatori sanitari).

Nella circolare ministeriale di metà settembre si legge: “Al momento, in base alle indicazioni del Cts, si considera prioritaria la somministrazione della dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi e sarà definita la strategia di somministrazione di una dose “booster” di vaccino a m-RNA in favore di ulteriori gruppi target, a cominciare da quelli sopra menzionati, tenendo conto delle evidenze scientifiche e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico”.

In Regione Lombardia sono circa 150mila le persone per cui è prevista la somministrazione della terza dose (addizionale). Di queste il 10% circa fanno riferimento ad Ats Brianza, in cui sono comprese le province di Lecco e Monza Brianza.

Superato il 90% della popolazione vaccinata nel Lecchese

Intanto la campagna vaccinale prosegue anche per le prime dosi e per il completamento del ciclo vaccinale di chi si è sottoposto alla somministrazione nelle ultime settimane. La Provincia di Lecco risulta sempre la più virtuosa sul fronte della percentuale di adesione alla campagna vaccinale sulla popolazione target, avendo superato ( i dati si riferiscono a oggi, domenica 19 settembre), la soglia del 90%.

Le agende per le prenotazioni continuano a essere aperte e sono stati aggiunte delle slot per consentire la prenotazione a chi, finora scettico sul vaccino, ha deciso di sottoporsi a seguito dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo del green pass, dal 15 ottobre, per l’entrata al lavoro. In provincia di Lecco resterà attivo per le prime dosi solo l’hub del Palataurus a Lecco con accesso libero per le categorie dei giovanissimi (12 – 19 anni), personale scolastico, operatori sanitari, le donne gravide e gli over 60.

Chiuderà i battenti il 19 ottobre l’hub vaccinale di Cernusco, allestito dalla ditta Technoprobe che aveva messo a disposizione gratuitamente un proprio capannone per 6 mesi e ora deve riconvertirlo alla produzione.