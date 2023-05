Lierna. Chiosco mobile a Grumo, data in gestione anche Riva Bianca

Ecco come saranno gestiti per la stagione 2023 i due litorali liernesi

Chiosco operativo dal 15 maggio al 15 settembre. Due privati in lizza per la gestione di Riva Bianca

LIERNA – Comincia a delinearsi la gestione delle spiagge di Lierna: l’Amministrazione comunale, in vista della stagione 2023, ha deciso di installare un chiosco mobile a Punta di Grumo e di assegnare a gestori privati Riva Bianca, come già fatto gli scorsi anni.

“Abbiamo attribuito la gestione del chiosco tramite bando – racconta il sindaco Silvano Stefanoni -. Si tratterà di una struttura movibile, operativa dal 15 maggio al 15 settembre: chi la prenderà in mano si occuperà di amministrare la spiaggia. Non mancheranno lettini, servizi igienici e docce, in linea con quanto offerto le passate stagioni”. Rimane in una situazione di stallo e inutilizzabile fino a nuovo ordine il chiosco cementato.

Sviluppi arrivano anche rispetto alla spiaggia di Riva Bianca: “Sono già pervenute due domande da parte di privati, secondo quanto comunicato dall’Autorità di Bacino. Per ora non abbiamo ancora nulla in mano, ma possiamo dire per certo che anche quest’anno Riva Bianca sarà data in gestione a privati”, conclude il primo cittadino.