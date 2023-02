Carnevale ad Abbadia, domenica sfilata e animazione in paese

Sarà un Carnevale ‘contenuto’, senza tema e regnanti

“Avendo appena celebrato Sant’Apollonia, abbiamo optato per una festa misurata, ma non per questo meno sentita”

ABBADIA – Niente Re Tivan e Regina Breva, come accaduto negli anni passati, e nessuna tematica da seguire per chi vorrà mascherarsi. Questa domenica, 19 febbraio, i partecipanti alla sfilata di Carnevale avranno la libertà di presentarsi ad Abbadia indossando costumi a piacimento. Unici spiriti guida, durante l’iniziativa organizzata dalla Parrocchia di San Lorenzo, dovranno essere creatività e tanta voglia di divertirsi.

“Avendo celebrato appena una settimana fa Sant’Apollonia, abbiamo deciso di mettere in scena una festa di Carnevale più ‘contenuta’, ma non per questo meno sentita a livello comunitario – spiega Don Fabio Molteni, parroco di Abbadia -. Lasceremo anche molta libertà nella scelta delle maschere: nessun tema è stato definito per l’edizione di quest’anno, non volevamo vincolare i bambini”. A mancare saranno anche i regnanti, in passato diventati una presenza consolidata, rappresentazione dei due venti più importanti che soffiano sul Lario, Breva e Tivano: “Da quando c’è stato il covid – prosegue Don Fabio – la tradizione di eleggere le due figure si è interrotta”.

Programma della manifestazione

Appuntamento dunque a domenica, con ritrovo all’Oratorio Piergiorgio Frassati per il Truccabimbi alle ore 14.30. Partenza poi per una piccola sfilata sul lungolago, a cui seguiranno i giochi e la merenda con le tradizionali chiacchiere, dolce immancabile a Carnevale. Infine, presentate le maschere sul palco.