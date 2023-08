Mandello. Ponte di Luzzeno: “Sviluppo dei lavori ancora in via di definizione”

Sull’infrastruttura in via Segantini verifiche e valutazioni in corso

“Ci sono particolarità da considerare. Gli interventi veri e propri cominceranno a metà settembre e termineranno in primavera”

MANDELLO – “I lavori veri e propri al ponte di Luzzeno non sono ancora iniziati, al momento sono in corso verifiche sull’infrastruttura per capire come procedere insieme all’ingegnere. Non è un intervento semplice e ci sono particolarità da considerare prima di iniziare. Dobbiamo ancora stabilire lo sviluppo dei lavori“.

Da circa un mese e mezzo al ponte di Luzzeno, nell’omonima frazione di Mandello che consente di raggiungere la località Rongio, c’è fermento per cominciare l’atteso intervento sull’infrastruttura che, ricordiamo, è in condizioni di fragilità e necessita di una pronta azione per essere rimessa completamente in sesto. Comparsa la gru, tolta la cappella votiva in prossimità del ponte per evitarne il danneggiamento, tutto è pronto ma, come sottolineato pocanzi dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che il lavoro effettivo prenda piede, intorno a metà settembre.

Abbattimento dei muretti laterali, alleggerimento della struttura, rafforzamento con manufatti in ferro, due nuove mensole per allargare il ponte: queste le opere previste per un totale di 650 mila euro. Alcune ancora da confermare in via definitiva, come il percorso pedonale.

“Collocheremo un impalcato sotto al ponte per stabilizzarlo, necessario a rinforzare l’infrastruttura e a garantire la continua circolazione dei mezzi anche durante i lavori, cosa che non sarebbe stata possibile se avessimo optato per il suo abbattimento – precisa Tagliaferri -. Il passaggio in via Segantini continuerà, come accaduto finora, a svolgersi in senso unico alternato. Può essere che per qualche ora, quando le opere entreranno in pieno regime, ci possa essere una chiusura totale del tratto, ma cercheremo di rendere il transito sempre possibile. Se tutto procederà come da programma, gli interventi termineranno la prossima primavera”.