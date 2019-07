Remada, che successo! 60 barche al via, la vittoria all’Otto Canottieri Lecco

60 imbarcazioni, 105 concorrenti: questi i numeri della Remada 2019

Vittoria all’Otto della Canottieri Lecco. Dietro la Moto Guzzi col 4 senza e con l’Otto

ABBADIA LARIANA – 60 imbarcazioni, 105 concorrenti questi i numeri della Remada 2019. La manifestazione, giunta alla 33^ edizione, ha visto il successo dell’Otto della Canottieri Lecco che ha concluso in circa 26 minuti il percorso tra Abbadia e Mandello.

Secondo posto per il 4 senza della Canottieri Moto Guzzi di Mandello, seguito dall’Otto sempre della casa dell’aquila.

In cabina di regia, come al solito, il Centro Sport Abbadia che da oltre trent’anni organizza la manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o a pagaia.

Come al solito, a decretare il successo della Remada sono le decine di concorrenti che si mettono alla prova su ogni tipo di imbarcazione a remi. Quest’anno al via della gara anche alcune Lucie, le tipiche imbarcazioni del nostro lago, e un paio di concorrenti sullo stand up paddle, una sorta di surf in cui si sta in piedi e si rema.

La gara, come al solito, ha visto la partenza e l’arrivo dal parco Ulisse Guzzi, folto il pubblico sulle rive, complice anche il tempo bellissimo, che si è goduto lo spettacolo del tradizionale evento estivo.

