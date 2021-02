Festa a Varenna per gli Alpini che celebrano il loro centenario in paese

Sfilano le penne nere. Il Comune omaggia gli alpini con la sistemazione dei monumenti

VARENNA – A 100 anni dalla fondazione del Gruppo Medaglio d’Oro “Corrado e Giulio Venini” dell’Associazione Nazionale Alpini di Varenna, in occasione della sobria commemorazione tenutasi domenica 21 febbraio, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla situazione pandemica, il sindaco Mauro Manzoni è intervenuto alla presenza del capogruppo Ivan Acquistapace e dei rappresentati delle associazioni d’arma invitate, testimoniando il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Presente alla cerimonia anche il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Lecco Marco Magni.

Durante la cerimonia, il Gruppo ha presentato il nuovo vessillo del centenario, che è stato posato parimerito a quello storico e ha ricevuto la benedizione del parroco di Varenna, don Carlo Lucini.

“In questo anno in cui l’Italia e il mondo intero sono stati così duramente provati dall’emergenza, gli alpini si sono ancora una volta distinti nell’impegno profuso per soccorrere le popolazioni colpite“, ha esordito il sindaco Manzoni, “e dare così una luminosa testimonianza del loro attaccamento alla patria e ai suoi abitanti, non solo nei gesti di particolare eroismo evidenti immediatamente a tutti, ma soprattutto nell’impegno umile e quotidiano, il più delle volte fatto di gesti concreti non appariscenti”.

“L’Amministrazione comunale ha voluto onorare questo centenario con alcuni interventi nel segno della bellezza e della memoria: alcuni di questi sono già stati ultimati, altri lo saranno a breve”.

Gli interventi messi atto sono la sistemazione del portico di ingresso cimiteriale e il restauro del Monumento dei Caduti, collocato ai piedi della torre del campanile della chiesa di San Giorgio; in fase di ultimazione invece la riqualificazione del vialetto d’ingresso al cimitero, fiancheggiato da cippi commemorativi.

“Proprio il 21 febbraio del 1921 – ha ricordato il sindaco – nasceva la sezione varennese degli alpini: oggi diamo il via alle celebrazioni di questo centenario che si svolgeranno nel corso di quest’anno con altri appuntamenti che, anche sulla base dell’andamento della pandemia, verranno successivamente comunicati. Grazie ancora agli alpini per ciò che hanno fatto e fanno per Varenna, ribadendo il sostegno convinto e affettuoso dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso per la nostra piccola Comunità.”

La giornata si è conclusa nel pomeriggio con l’assemblea annuale del gruppo Alpini di Varenna e con la visita sulla tomba di Corrado e Giulio Venini a cui è intitolata la sezione varennese.