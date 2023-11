Vent’anni da Nassiriya: a Dervio si ricorda la strage

Inaugurato domani, martedì, il cippo commemorativo e intitolato il parco ai caduti

Stasera, in sala consiliare, la testimonianza del Gen. Vincenzo Giallongo, sopravvissuto alla strage

DERVIO – Oggi e domani saranno giornate all’insegna del ricordo a Dervio, del ricordo per la strage di Nassiriya. A vent’anni dall’episodio, il paese sul lago terrà questa sera, lunedì, in sala consiliare, un momento dove a parlare sarà il gen. Vincenzo Giallongo, testimone in prima persona di quanto accaduto il 12 novembre 2023, quando 28 persone (tra cui 19 italiani) morirono in un attentato durante la guerra in Iraq. L’incontro avrà inizio alle ore 20.30.

Domani invece, martedì 7 novembre, avverrà l’intitolazione del parco e il posizionamento di un cippo in memoria dei caduti nella strage durante le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate festeggiata il 4 novembre. Dalle 9 ritrovo al monumento dei caduti di Corenno Plinio con la deposizione della corona di alloro e la cerimonia di rievocazione. Passaggio poi al Municipio per dare inizio al corteo fino al cimitero. Poi Santa Messa e, a conclusione del momento, in zona ‘Funsurf center’ avranno luogo l’inaugurazione del cippo e l’intitolazione del parco. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella palestra comunale.