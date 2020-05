A Brivio solo i residenti potranno spostarsi con auto o mezzi per fare attività motoria 

No a spostamenti in auto o mezzi da altri Comuni per praticare sport

L’ordinanza del sindaco di Brivio, Federico Airoldi

BRIVIO – Per la Fase 2, anche il Comune di Brivio ha deciso di introdurre delle misure più restrittive al Dpcm del Governo.

“Questa mattina, dopo aver consultato i colleghi sindaci del meratese in videoconferenza, abbiamo predisposto la nuova ordinanza che norma alcuni aspetti di vita quotidiana da lunedi 4 maggio a domenica 17 maggio – ha spiegato il sindaco Federico Airoldi – La principale restrizione riguarda il divieto di spostamento verso il nostro comune, con qualsiasi mezzo di trasporto, per svolgere attività sportiva e/o motoria, fatta eccezione per i residenti o domiciliati nel Comune”.

“L’intento – prosegue il sindaco – è quello di evitare la formazione di assembramenti nelle aree di parcheggio P1 e P2 e su tutte le aree del lungo fiume. La Polizia Locale e la Protezione Civile effettueranno, di concerto con i comuni limitrofi, una serie di controlli lungo l’alzaia e nelle aree a parcheggio anche con l’ausilio delle telecamere”.

I principali punti dell’ordinanza:

1) Su tutto il territorio comunale:

a) Sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto, sia privati che pubblici, per raggiungere il territorio del Comune di Brivio, quando siano motivati da esigenze legate allo svolgimento di attività sportive e/o motorie ( esempi non esaustivi: corsa, passeggiata, bicicletta, canoa, pesca sportiva, sub, barca, etc.);

b) Sono esclusi dal divieto alla lettera a) solo i residenti/domiciliati all’interno del Comune di Brivio;

c) E’ consentito effettuare la spesa a coloro che provengono dai comuni limitrofi;

2) E’ confermata la riapertura del distributore automatico (cd. casetta) di acqua presente nel parcheggio P1 di via A. Manzoni, come da indicazioni che verranno successivamente pubblicate.

3) Cimiteri e attività di servizi cimiteriali:

a) L’accesso ai Cimiteri di Brivio e Beverate è consentito a decorrere dal giorno 07 maggio 2020 secondo il normale ed ordinario orario di apertura ma con modalità contingentate e sulla base delle indicazioni, anche numeriche (numero massimo di persone ammesse), degli operatori della Protezione Civile e/o dei volontari autorizzati che presidieranno le strutture.

b) In ogni caso l’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell’osservanza delle norme di prevenzione (obbligo di indossare guanti e mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), del distanziamento sociale (almeno due metri) e del divieto di assembramento.

c) L’accesso è garantito altresì agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e per l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.

d) Per l’estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 15 congiunti, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l’assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite. Il commiato si svolge all’aperto con l’obbligo per i presenti di indossare presidi di protezione di naso e bocca e rispettando una distanza interpersonale di almeno due metri.

e) All’interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

f) Le operazioni di estumulazione ordinaria e di esumazione ordinaria sono sospese qualora avviate o non avviate.

g) Rimangono chiusi ed interdetti al pubblico i bagni presenti all’interno delle strutture cimiteriali.

​

4) E’ confermata la chiusura al pubblico dei parchi giochi di Brivio e Beverate, dei parchi e dei giardini pubblici.

5) E’ confermata la riapertura al pubblico del Centro di Raccolta Differenziata Comunale, come da indicazioni pubblicate.

6) A tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) il blocco delle slot machines e la disattivazione di tutti i monitors e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivo di gioco all’interno dei locali.

7) Zona a Traffico Limitato stalli di sosta a pagamento e stalli di sosta con limitazioni di permanenza:

a) sono sospese le limitazioni di circolazione nell’ambito della Zona a Traffico Limitato nel tratto di centro abitato del Comune di Brivio a ridosso del Fiume Adda;

b) sono sospese le regolamentazioni relative agli stalli di sosta a pagamento e con limitazioni di permanenza (disco orario) su tutto il territorio del Comune di Brivio.

8) Disposizioni di chiusura:

a) Il Comune di Brivio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure.

b) Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:

c) Esecutivo dal 04 MAGGIO 2020 ed in vigore fino al 17 MAGGIO 2020;

d) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare, con l’avvertenza che il mancato rispetto è punito ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

e) reso pubblico mediante affissione all’ingresso dei cimiteri, pubblicazione all’albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa.