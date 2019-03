Il fotoreporter sarà presente giovedì in sala civica intervistato da Roberto Moiola

Verrà presentato il volume fotografico dedicato agli albini in Africa

MERATE – E’ il racconto di un viaggio, una testimonianza di vita, un reportage giornalistico e anche una profonda dichiarazione d’amore per una terra splendida quanto martoriata. Tutto questo e molto altro ancora è “Africa bianca – il mio viaggio in Malawi”, volume fotografico realizzato da Alfonso della Corte. Il giovane ed affermato fotografo e fotoreporter salernitano sarà presente domani, giovedì 28 marzo alle 20.45 in sala civica. L’iniziativa porta la firma di FotoLibera con il patrocinio della Città di Merate e la collaborazione di ClickAlps. Intervistato da Roberto Moiola, Della Corte racconterà ciò che è diventato per lui il Malawi, uno degli Stati più poveri del mondo attraversato per più volte a piedi o con mezzi di fortuna. Parlerà quindi delle tante persone che ha incontrato e delle storie che ha potuto ascoltare e vivere. In particolar modo affronterà la questione delle persone albine, vittime di una tratta alimentata da feroci credenze.

Il volume affronta la questione degli albini

“Alfonso ha voluto capire a fondo quanto e come questo fenomeno fosse vissuto dalla popolazione. E lo ha fatto attraversando villaggi, scattando fotografie, raccogliendo testimonianze a volte molto crude. Ha rischiato addirittura la vita, toccando però anche con mano con quanto amore e senso di protezione gli sfortunati albini sono protetti e accuditi dai loro cari e da tutto il villaggio di appartenenza. Ha così potuto scoprire un’altra Africa che, come in ogni parte del mondo, ospita il buono ed il cattivo, il male più atroce ed il bene più profondo. Tutto questo per poter raccontare al di fuori di quei luoghi, attraverso le sue evocative e poetiche immagini in bianco e nero ed i suoi racconti, quale fosse la reale condizione di vita degli albini in Africa. L’obiettivo? Sensibilizzare chi è nato “nella parte fortunata” del mondo” fanno sapere gli organizzatori.

Una pubblicazione per dare una mano concreta

La pubblicazione del volume “Africa bianca – Il mio viaggio in Malawi” vuole essere infatti un aiuto concreto per gli albini d’Africa che, a causa della carenza di melanina nella loro epidermide, sono maggiormente esposti alle insidie del caldo sole africano. Parte dei proventi della vendita di “Africa bianca” saranno perciò destinati all’acquisto di presidi medici.

Un fotografo “impegnato”

La prefazione del libro è a cura del dottor Michelangelo Bartolo, Comunità di Sant’Egidio, Segretario generale GHT (Global Health Telemedicine), la postfazione è della giornalista Benedetta Tintillini. Alfonso Della Corte, giovane ed affermato fotoreporter salernitano, è socio e contributore dell’agenzia fotografica ClickAlps. Ormai umbro di adozione, ha rappresentato l’Umbria ad Expo 2015 ed in giro per il mondo, da Toronto a Shangai a Dubai. E’ stato finalista in alcuni concorsi internazionali e premiato come miglior portfolio Umbria. E’ stato inoltre nei campi profughi e campi rifugiati in vari Paesi di diversi continenti. Nel 2016 ha dunque testimoniato le ferite dell’ultimo terremoto in centro Italia.