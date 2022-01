Merate, nuova palestra delle scuole medie: posizionati i primi pilastri

Secondo il cronoprogramma, la fine dei lavori è prevista a giugno

Posizionata in cantiere una maxi gru per posizionare i pilastri e le arcate della nuova palestra delle scuole medie

MERATE – Comincia a prendere forma la nuova palestra delle scuole medie Manzoni in via di realizzazione dietro l’area Cazzaniga. Con l’ausilio di un’apposita gru, questa mattina, martedì 18 gennaio, sono stati infatti posizionati i primi pilastri della struttura a cui faranno seguito, nei prossimi giorni, le arcate andando così a comporre, pezzo dopo pezzo, l’edificio della nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado di via Manzoni.

Un’opera attesa, dal momento che dall’aprile 2019 la vecchia palestra delle scuole è stata dichiarata inagibile dall’allora sindaco Andrea Massironi. Vetusto e ormai inadeguato, lo stabile è stato abbattuto diversi mesi fa, lasciando così lo spazio per la nuova costruzione. Non è stato facile però trovare un’azienda disposta ad affrontare questo cantiere, con il bando andato deserto diverse volte prima dell’aggiudicazione alla ditta Bonacina di Galbiate. A scoraggiare diversi operatori, tanto da richiedere di formulare la base d’asta dell’intervento, la logistica dei lavori, in pieno centro storico con accessi stretti come quelli presenti tra l’ente morale don Angelo Perego e via della Rondinella, dove c’è l’ufficio postale.

Proprio per permettere il transito dei mezzi pesanti che trasportano i “pezzi” della nuova palestra è stata emessa, dalla Polizia locale, un’ordinanza per vietare il parcheggio nei posteggi di via della Rondinella limitrofi all’area Cazzaniga.

“Il cantiere è ormai entrato nel vivo – commenta il sindaco Massimo Panzeri che ha la delega ai Lavori pubblici -. Dopo tutti i lavori preliminari che hanno riguardato la sistemazione dei sottoservizi, “regalandoci” nostro malgrado anche degli imprevisti, l’intervento ha iniziato a svilupparsi anche in verticale. Diciamo che abbiamo scollinato nella speranza che ora fili tutto liscio”. Il cronoprogramma delle opere prevede che l’intervento sia concluso per il mese di giugno.