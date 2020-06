Merate: sabato in viale Verdi l’evento “InAlberiAmoCi”

Appuntamento sabato alle 16.30 nel parcheggio della scuola materna e del nido di viale Verdi

Poesie e meditazione per valorizzare gli alberi, le aree verdi e gli spazi di coesione sociale

MERATE – Poesia e meditazione per valorizzare gli alberi, le aree verdi e gli spazi di coesione sociale. E’ in programma sabato 27 giugno alle 16.30 nel parcheggio davanti all’asilo nido e alla scuola materna di viale Verdi l’iniziativa “InAlberiAmoCi” promossa dal circolo culturale del meratese insieme a diverse realtà del territorio che hanno a cuore il mantenimento dei pini marittimi destinati a essere in gran parte abbattuti nell’ambito del progetto di riqualificazione di viale Verdi promosso dall’amministrazione comunale.

Il momento di incontro e di riflessione che si prefigge la finalità di far vibrare le radici degli alberi lì presenti al canto dei poeti, avrà come protagonisti Matteo Rusconi, poeta e Pittore Mich messaggero. Al termine è previsto un mantra di lue a cura di Hakuna Matata, coreografato dalla danzatrice Cristina Triggiani. Il video dell’evento verrà pubblicato anche sulla pagina Facebook VogliAmounVialeVerde.