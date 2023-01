Osnago: il 4 torna la raccolta alimentare Adotta una Famiglia

Appuntamento in piazza della Chiesa sabato dalle 9 alle 19.30

Grazie alla raccolta alimentare vengono aiutate le famiglie osnaghesi in difficoltà

OSNAGO – Sabato 4 febbraio i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà, la prima del nuovo anno.

In questo momento servono soprattutto latte a lunga conservazione e farina. I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, integrati da qualche mese dalle eccedenze alimentari del progetto Save the Food.

Sarà come sempre attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in via Roma, cui si è aggiunto da gennaio un secondo punto in stazione presso il circolo Arci La Loco.

Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 36 famiglie per un totale di 128 persone (83 adulti e 45 minori).

La raccolta alimentare ritornerà in seguito il primo sabato di marzo.

Da segnalare che il 5 febbraio è la 10^ giornata di prevenzione dello spreco alimentare: a Lecco è in programma un vasto programma di iniziative collegate al progetto Save the Food cui aderisce la raccolta alimentare di Osnago.