Il tema dell’incontro che si è tenuto mercoledì, all’aperto, sono stati i vandalismi

L’incontro ha visto protagonista il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla

SANTA MARIA HOE’ – Hanno intervistato il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla chiedendo informazioni sugli atti di vandalismo e sulle strategie messe in campo dall’amministrazione comunale per risolvere e arginare questo annoso problema. Lezione al di fuori dagli schemi mercoledì per gli studenti di 1^ A della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Pointinger grazie all’iniziativa messa a punto dalla professoressa di lettere Claudia Fumagalli. La docente ha infatti iscritto la classe a un concorso di giornalismo promosso da un quotidiano locale invitando il primo cittadino di Santa Maria Hoè a parlare dell’esperienza maturata in questi cinque anni di mandato sul tema dei vandalismi.

“Abbiamo preso spunto dalla denuncia effettuata dal sindaco a Capodanno quando aveva parlato in maniera pubblica degli episodi di vandalismo che si erano verificati in paese” spiega la docente che ha inserito questo progetto nell’ambito delle attività da promuovere come educazione civica. Gli studenti non si sono certo fatti trovare impreparati tanto che hanno sottoposto Brambilla a un vero e proprio fuoco incrociato di domande, chiedendo informazioni anche sui costi e sulle spese che le amministrazioni comunali devono sostenere per rimediare ai danni dai vandali.

Il primo cittadino non si è sottratto ad alcuna domanda tanto che alla fine gli studenti sono apparsi molto soddisfatti delle spiegazioni mostrandosi molto sensibili al tema. “Hanno compreso perfettamente che un vandalismo comporta danni per l’intera comunità che poi è chiamata a risponderne in maniera collettiva. Di sicuro è stato un incontro molto interessante e proficuo” conclude soddisfatta la professoressa.