Venerdì la tradizionale assemblea annuale di Avis Oggiono

Nel 2018 605 soci, aumentate di quasi il 7% le donazioni. La relazione del presidente Gianni Rocca

OGGIONO – Più donazioni nel 2018 e un numero di soci ‘stabile’: l’Avis di Oggiono si è radunata nella tradizionale assemblea annuale lo scorso 22 febbraio, presentando alcuni dati relativi all’attività nel 2018 e il nuovo statuto.

La relazione del presidente Gianni Rocca

“Il numero dei soci nel 2018 è stabile, con quelli attivi diminuiti di una sola unità e i collaboratori aumentati di due. Contiamo 605 soci” ha detto il presidente Rocca “i soci che hanno lasciato il sodalizio nel corso dell’ultimo anno sono stati circa 40 di cui una ventina per ragioni sanitarie e undici per mancata donazione negli ultimi due anni”. Positivi i dati sulle donazioni: “Nel 2018 sono aumentate del 6,75% rispetto al 2017, per un totale di 1.232 donazioni rispetto a 1.154. Un aumento dovuto al costante impegno dei nostri uffici a sollecitare i soci a rispettare le scadenze per la donazione. Purtroppo – ha continuato il presidente – l’impossibilità a donare ci viene comunicata molto spesso in ritardo. Questo atteggiamento di alcuni soci non ci consente di trovare sostituti per alcuni giorni e rispettare il numero delle donazioni giornaliere programmate”.

La raccolta di sangue

Il presidente Rocca ha sottolineato come il Centro trasfusionale di Lecco nel 2018 abbia mantenuto costante, salvo il periodo estivo, la possibilità di donare al giovedì sera: “Purtroppo le disponibilità per solo due sabati mensili convenute con ASST sono molto esigue rispetto alla richiesta dei donatori. Per alcuni il sabato era ed è l’unica giornata disponibile”. Il sistema regionale lombardo di raccolta del sangue nel suo complesso funziona in modo regolare: “Nel lecchese le necessità di sangue e suoi derivati sono soddisfatte completamente e le eccedenze sono inviate ad altre strutture sanitarie regionali o fuori regione (es. in Sardegna). Avis è sempre pronta a fornire la propria disponibilità e a chiamare, all’occorrenza, i propri soci per prelievi straordinari. Quindi ancora un grande grazie ai nostri soci che con il loro costante dono permettono di fornire solidarietà a tante persone”.

Le attività

Nel 2018 Avis Oggiono ha proposto un momento associativo per i propri soci ad Aosta. Il sodalizio ha presenziato anche ai concerti d’autunno Rock’c in ora promossi dall’ASD Oratorio di Oggiono e anche presso l’Oratorio di Imberido per una manifestazione ciclistica. Ricordata anche la nascita nel nuovo sito www.avisoggiono.it e il lavoro di formazione nelle scuole del territorio.

“Il valore del dono”

“La nostra propaganda principale, il valore del dono nelle sue diverse sfaccettature, è comunque basata sulla sponsorizzazione di attività sportive, in particolare quella podistica dell’ASD Avis Oggiono – ha detto Rocca – L’Associazione sportiva è ora gestita in modo autonomo; l’associazione istituzionale AVIS sosterrà quella sportiva e sarà presente in quella sportiva con un suo componente nominato dal Presidente”. Il presidente ha quindi ringraziato tutti i soci avisin: “Donatori, non donatori e collaboratori. Il loro impegno costante promuove il valore del dono e aiutano, direttamente o indirettamente, le persone in difficoltà”.