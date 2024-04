Olgiate: il premio Talenti under 30 va a Rayan, giovanissimo esperto di sicurezza informatica

La premiazione è avvenuta venerdì sera in Consiglio comunale

OLGIATE – E’ in quinta superiore e già ha fatto parlar di sé per le competenze e le capacità in campo informatico, con riferimento, in particolare, alla cybersicurezza. E’ Rayan Yessou il vincitore del premio ai Talenti under 30, istituito dall’amministrazione comunale per riconoscere i giovani che, con le loro doti, portano in alto il nome di Olgiate nel mondo. Venerdì sera, in occasione della festa patronale, la sala consiliare ha ospitato la cerimonia di premiazione del giovane studente olgiatese.

A fare gli onori di casa, il sindaco Giovanni Bernocco che ha ricordato la genesi, un anno fa, del premio che va a integrare e irrobustire la gamma di riconoscimenti istituita dal Comune per premiare chi si distingue ed eccelle.

“Abbiamo ricevuto diverse candidature e sono sicuro che la commissione ha faticato non poco a individuare il vincitore”.

Gli ha fatto eco l’assessore Paola Colombo che ha ringraziato tutti i sei ragazzi partecipanti, invitando poi a intervenire, per un saluto, anche il presidente della consulta Cultura Simone Ghezzi Colombo e quello della consulta digitale Luca Besana. Dopodiché l’assessora ha dato lettura delle motivazioni del premio, sottolineando il sostegno alla candidatura ricevuto da Pietro Codara, professor di tecnologia e progettazione dell’istituto superiore Viganò.

Nel curriculum di Rayan, studente della 5H dell’istituto superiore meratese, spiccano una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di cybersecurity e la frequenza, due volte alla settimana, di un corso all’università Bicocca di Milano riservato proprio ai giovani talenti del settore.

Dal canto suo, il giovane vincitore del premio ha assicurato la disponibilità a incontrare gli studenti dell’istituto comprensivo di Olgiate per parlare di sicurezza informatica: “E’ un tema a cui mi sono appassionato quando ero alle scuole medie grazie ai miei fratelli che mi hanno introdotto e incuriosito a questo argomento. E’ un settore, ricco di interesse e competizione, che mi piace moltissimo e che voglio continuare ad approfondire”.

DI SEGUITO LE MOTIVAZIONI INTEGRALI DELLA PREMIAZIONE

Caro Rayan,

è con grande piacere, ammirazione e stupore che ti proclamiamo

“VINCITORE DEL PREMIO UNDER 30 – 2024”.

La Commissione, riunitasi in data 25 marzo 2024, ha riconosciuto all’unanimità il tuo

grande talento nel campo della sicurezza informatica.

Nella tua lettera di partecipazione, la Commissione è stata particolarmente colpita

dalle parole scritte dal tuo professore di “Tecnologie e Progettazione di Sistemi

Informatici e di Telecomunicazione”, Pietro Codara, in merito alla tua umiltà (“ho

scoperto questo tuo talento dopo diversi mesi che ti avevo tra i banchi di scuola”); alla

tua passione per la sicurezza informatica, che – sue parole – “coltivi in autonomia,

studiando argomenti spesso complessi, sviluppando progetti personali e partecipando

a progetti condivisi con altri programmatori di tutto il mondo”, e questo già all’età dei

tuoi 16 anni e durante il tuo tempo libero!

Straordinario il tuo talento, per il quale hai conquistato la medaglia di bronzo alle finali

nazionali di “Olicyber”, le “Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza”, organizzate dal

Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per

l’Informatica), programma di competizione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione

come Programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersicurezza.

Alla finale nazionale, tenutasi a Torino dal 6 all’8 settembre 2023, sei arrivato tra i primi

40 studenti, dopo aver superato la selezione organizzata dal tuo Istituto Viganò di

Merate, classificandoti: primo nella provincia di Lecco, tra i primi 10 a livello di Regione

Lombardia e tra i primi 100 studenti a livello nazionale (su 4.100 studenti), risultando così

ammesso alla finale nazionale, dove, appunto, hai vinto la medaglia di bronzo.

Non solo, la Commissione è stata particolarmente colpita anche dal fatto che, pur

frequentando la classe 5H dell’Isistuto Viganò di Merate, frequenti già le lezioni presso

l’Università degli studi di Milano-Bicocca, al fine di partecipare a una selezione locale

per raggiungere la competizione nazionale contro tutte le altre Università e Accademie

militari iscritte in Italia.

Non solo, ti sei dedicato e ti dedichi tutt’ora alla scrittura del tuo blog personale, sempre

in tema di cybersecurity, dove racconti il frutto dei tuoi studi, delle tue sperimentazioni

in merito alle differenti tecnologie informatiche, sviluppo di videogiochi e di

applicazioni, software specifici per la sicurezza informatica.

Non solo, hai realizzato un motore grafico utilizzato da medie e grandi azionedi per la

realizzazione di videogiochi di animazione, film, simulazioni fisiche, architetture e

animazioni.

Non solo, sei stato capace, nonostante la tua giovane età, di identificare vulnerabilità

nei sistemi informatici di Multinazionali – come Kayak.com – e in startup innovative!

Desideriamo per questo esprimerti la nostra più sincera ammirazione per il tuo

straordinario lavoro e il contributo significativo che hai dato e stai dando nel campo

della sicurezza informatica!

È davvero impressionante vedere il tuo impegno e la tua dedizione nella ricerca

scientifica, specialmente considerando il tuo giovane talento e la tua già brillante

carriera.

Ti incoraggiamo vivamente a continuare sulla tua strada con la stessa passione, spirito

di iniziativa e determinazione che hai dimostrato finora. Il tuo contributo alla ricerca

scientifica è di grande valore e siamo sicuri che il tuo lavoro continuerà a ispirare e a

fare la differenza nella comunità scientifica in termini di sicurezza informatica, tema

spinoso, fondamentale e strategico ai giorni nostri e futuri.

È un onore per l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza di Olgiate Molgora

avere un ragazzo di questa elevatura!

Con stima e ammirazione,

Sindaco Giovanni Battista Bernocco

Assessore Politiche Giovanili Paola Colombo

Presidente Consulta Giovani Simone Ghezzi Colombo